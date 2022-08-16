17 серпня відбудеться online-марафон ААУ "Бізнес в умовах воєнного стану. ШАХ і МАТ: річний підсумок операцій із землею"

Асоціація адвокатів України запрошує взяти участь в онлайн-марафоні: "Бізнес в умовах воєнного стану. ШАХ і МАТ: річний підсумок операцій із землею".

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Дата: 17 серпня 2022 року

Час: 11:00-13:30

Формат: онлайн-дискусія, питання-відповіді

Програма та реєстрація: https://bit.ly/3AaTEGe

Участь безкоштовна.

Теми для обговорення:

- відшкодування збитків, завданих активам агропідприємств воєнними діями;

- проблеми з реалізацією врожаю;

- відновлення кредитних програм;

- участь у грантових програмах на відновлення.

Поставити запитання спікерам можна вже зараз за посиланням: https://bit.ly/3BVBUQx

Модераторка: Діана Коломійцева - голова Комітету ААУ з земельного права, к.ю.н, адвокатка, керуюча партнерка ЮК "BOSSOM GROUP", доцентка кафедри земельного та аграрного права КНУ ім. Тараса Шевченка

Учасники дискусії:

§ Анатолій Мірошниченко – Перший заступник Голови Держегеокадастру, професор кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, заслужений юрист України;

§ Інна Бернадська – Віцепрезидентка нотаріальної палати України, нотаріус;

§ Світлана Медвєдєва – Голова громадської організації "Спільнота реєстраторів бізнесу та прав на нерухомість", державна реєстраторка прав;

§ Віктор Кобилянський – керівник Центру земельного права Вищої школи адвокатури, директор Офісу земельного права, адвокат.

Представники бізнесу, державних органів, правники.

Генеральний партнер заходу - Юридична компанія "BOSSOM GROUP"

Партнер заходу – OPEN KNOWLEDGE

З приводу питань звертайтеся, будь ласка:

за тел.: + 38 (067) 441 10 27, +38(067) 239 86 90

email: info@uaa.org.ua