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17 серпня відбудеться online-марафон ААУ "Бізнес в умовах воєнного стану. ШАХ і МАТ: річний підсумок операцій із землею"
Асоціація адвокатів України запрошує взяти участь в онлайн-марафоні: "Бізнес в умовах воєнного стану. ШАХ і МАТ: річний підсумок операцій із землею".
Дата: 17 серпня 2022 року
Час: 11:00-13:30
Формат: онлайн-дискусія, питання-відповідіПідписуйтесь на наш Telegram канал
Програма та реєстрація: https://bit.ly/3AaTEGe
Участь безкоштовна.
Теми для обговорення:
- відшкодування збитків, завданих активам агропідприємств воєнними діями;
- проблеми з реалізацією врожаю;
- відновлення кредитних програм;
- участь у грантових програмах на відновлення.
Поставити запитання спікерам можна вже зараз за посиланням: https://bit.ly/3BVBUQx
Модераторка: Діана Коломійцева - голова Комітету ААУ з земельного права, к.ю.н, адвокатка, керуюча партнерка ЮК "BOSSOM GROUP", доцентка кафедри земельного та аграрного права КНУ ім. Тараса Шевченка
Учасники дискусії:
§ Анатолій Мірошниченко – Перший заступник Голови Держегеокадастру, професор кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, заслужений юрист України;
§ Інна Бернадська – Віцепрезидентка нотаріальної палати України, нотаріус;
§ Світлана Медвєдєва – Голова громадської організації "Спільнота реєстраторів бізнесу та прав на нерухомість", державна реєстраторка прав;
§ Віктор Кобилянський – керівник Центру земельного права Вищої школи адвокатури, директор Офісу земельного права, адвокат.
Представники бізнесу, державних органів, правники.
Генеральний партнер заходу - Юридична компанія "BOSSOM GROUP"
Партнер заходу – OPEN KNOWLEDGE
З приводу питань звертайтеся, будь ласка:
за тел.: + 38 (067) 441 10 27, +38(067) 239 86 90
email: info@uaa.org.ua