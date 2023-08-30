60% українського ячменю експортуватимуть авто- та залізничними шляхами через Румунію: експерти пояснили причини

Через зростання вартості фрахту та загрози атак РФ по інфраструктурі портів Дунаю експортний ринок українського ячменю переходить на автомобільну та залізничну логістику.

Про це повідомили в аналітичному кооперативі "Пуск", створеному в рамках Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

Український ячмінь у сезоні-2023 експортуватиметься на 60% автомобільними та залізничними коліями через пункти перетину кордону з Румунією.

Експерти фіксують таку тенденцію: фермери намагаються здебільшого самостійно експортувати ячмінь, а трейдери не зацікавлені в торгівлі ячменем.

"Зростання вартості фрахту створює сильні обмеження. Попит на український ячмінь є, проте зерно виходить занадто дорогим: для ліквідності в річкових портах цінник має становити 110-120 $/т на умовах СРТ, але аграрії не будуть поставляти за такою низькою ціною", — пояснюють в ВАР.

Учасники ринку також побоюються повторних атак Росії на інфраструктуру дунайських портів. Аграрії вважають, що їм вигідніше транспортувати ячмінь на до пунктів пропуску на кордоні, ніж у Рені. Наприклад, на пункті Чоп ціна становить $140/тонна.

"Навіть фермери центральних областей почали цікавитися автопостачаннями ячменю до Румунії – логістика виходить дешевшою, додали експерти. Вони також наголосили на активності на ринку ячменю переробників. Їхні закупівельні ціни зараз становлять 4500-5200 грн/тонна", — додають аналітики.

Прогнозується, що на першому тижні вересня умовні ціни на ячмінь можуть зрости до $195-202/тонна на базисі DAP Констанца, до $142-147/тонна – на базисі СРТ річкові порти.

Наразі агробізнес почав активно розвивати перевалку зерна через українські порти Дунаю, але у відповідь росіяни влаштували справжній терор дронами-камікадзе його портової інфраструктури. Наприклад, 23 серпня атакувала "шахедами" порт Ізмаїлу, пошкодивши одразу кілька приватних зернових терміналів та складів, і знищивши 13 тис тонн зерна.

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