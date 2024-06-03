Аграріям із чинною бронню на мобілізацію продовжили її на місяць

Міністерство аграрної політики та продовольства звернуло увагу учасників ринку на автоматичне подовження бронювання на один місяць для працівників агросектору, які мають чинну на 7 травня бронь.

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Про це повідомив виконувач обов'язків міністра агрополітики Тарас Висоцький, пише Інтерфакс-Україна.

"Просимо повторно звернути увагу, що згідно з постановою Кабінету Міністрів №516 від 7 травня 2024 року всі бронювання, чинні на 7 травня 2024 року, автоматично продовжено на один місяць", - зауважив Висоцький.

Він навів приклад: якщо згідно з наказом бронювання дійсне до 10 червня 2024 року, то воно автоматично пролонгується до 10 липня 2024 року.

Виконувач обов'язків міністра агрополітики попросив аграрні асоціації максимально широко поінформувати суб'єкти господарювання про пролонгацію бронювання співробітників агросектору з урахуванням чинної постанови уряду.

У "Дії" запустять функцію електронного бронювання від мобілізації

У Міністерстві оборони України заявили, що на порталі державних послуг “Дія” запустять функціонал електронного бронювання від мобілізації.

Відомство зробило все, що мало б зробити з погляду готовності єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Раніше у Міністерстві економіки заявили, що Кабінет міністрів наразі працює над механізмом запровадження електронного бронювання.

"Іншої альтернативи, крім діджиталізації процесів, пов’язаних із бронюванням, немає. Це буде однозначно зроблено", — розповіли в Мінекономіки.

Шмигаль доручив розробити нову постанову про бронювання військовозобов’язаних

Після галасу, здійнятого через бронювання працівників цирку, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання військовозобов’язаних та визначити вичерпний перелік об’єктів і підприємств критичної інфраструктури.

Одним із ключових питань в цьому напрямку, за його словами, є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних.

"Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі", - зауважив Шмигаль.