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Аграрії досі збирають кукурудзу з полів
В Україні станом на 27 січня 2023 року вже зібрано 52,6 млн т зернових та зернобобових культур зі 11,1 млн га (96% від загальної площі посівів) при врожайності 47,6 ц/га.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Зазначається, що вже обмолочено:
- пшениці — 4,979 млн га (100%), при врожайності 40,5 ц/га намолочено 20,2 млн тонн;
- ячменю — 1,7 млн га (100%), при врожайності 34,7 ц/га намолочено 5,8 млн тонн;
- гороху — 118 тис. га (100%), при врожайності 22,8 ц/га намолочено 269 тис. тонн;
- кукурудзи на зерно — 3,8 млн га (90%), при врожайності 66,5 ц/га намолочено 25,2 млн тонн;
- гречки — 116 тис. га (98%), при врожайності 13,7 ц/га намолочено 158,5 тис. тонн;
- проса — 44,7 тис. га (99%), при врожайності 22,8 ц/га намолочено 101,8 тис. тонн.
Крім того, збирання соняшнику проведено на площі 4,8 млн га,(99%) намолочено 10,5 млн тонн насіння при врожайності 21,7 ц/га.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Обмолот сої проведено на площі 1,5 млн га (99%), зібрано 3,7 млн т за врожайності 24,3 ц/га.
Ріпак зібрано на площі 1,5 млн га (100%), намолочено 3,7 млн т насіння за врожайності 28,6 ц/га.
Цукрові буряки викопано на площі 181,2 тис. га (100%), накопано 9 млн т солодких коренів за врожайності 501,9 ц/га.
У Мінагрополітики додали, що аграрії Полтавщини намолотили 5,5 млн тонн зерна, Вінниччини – 4,05, млн тонн, Кіровоградщини – 4,02 млн тонн, Хмельниччини більше 3,9 млн тонн, Черкащини 3,9 млн тонн зерна.
Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини – 70,8 ц/га.
Нагадаємо, у Мінагрополітики повідомили, що українські аграрії переходять на вирощування олійних культур, які є більш рентабельними та дають більший дохід з гектару.
Натомість вітчизняні фермери скоротили посівні площі під озимою пшеницею, тому роль України на світовому ринку цієї зернової значно ослабне наступного сезону.
Зазначимо, за прогнозом аграріїв, в 2023-му українські сільгоспвиробники засіють зерновими культурами площу, що на 45% поступатиметься показнику довоєнного 2021 року.