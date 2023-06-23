Аграрії двох областей почали збирати врожай

В Україні стартували жнива. Аграрії Одещини та Миколаївщини розпочали збирання озимого ячменю.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що жнива вже проведено на площі 4,8 тис. га при врожайності 26,5 ц/га. Наразі намолочено 12,6 тис. тонн зерна нового врожаю.

"Лідерами з обмолоту є сільгосптоваровиробники Одещини із показником 4 тис. га. У той же час, за рівнем урожайності попереду аграрії Миколаївщини — 32,0 ц/га", - підкреслили в МінАПК.

Там додали, що сівбу ярих культур в Україні наразі завершено. Всього посіяно 12,75 млн га зернових, зернобобових та олійних культур, а також 213 тис. га цукрового буряку. Зокрема, зернових та зернобобових посіяно 5 млн 672 тис. га, з яких:

ярої пшениці – 280 тис. га;

ярого ячменю – 821,9 тис. га;

гороху – 139,3 тис. га;

вівса – 150,1 тис. га;

кукурудзи – 4 043,5 тис. га;

гречки – 120,7 тис. га;

проса – 51,1 тис. га.

Сівбу соняшнику проведено на площі 5 307,5 тис. га, а сої – 1 779,8 тис. га.

За попередніми прогнозами, цього року врожай зернових та зернобобових культур становитиме 45 млн тонн, з яких — понад 16,5 млн тонн пшениці.

Такий самий показник щодо врожаю пшениці в Україні у своєму першому агропрогнозі для нового маркетингового сезону 23/24 заклало і Міністерство сільського господарства США. Там прогнозують, що у 2023 році в порівнянні з попереднім виробництво пшениці зменшиться на 21%, переважно через війну з Росією. На тлі нижчих виробництва, відповідно, очікується і падіння експорту з України.

При цьому в Мінагрополітики вказують на ймовірну втрату Україною декількох мільйонів тонн врожаю на територіях Херсонщини, які були затоплені водами після підриву дамби ГЕС.

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