Аграрії вже посіяли 1 млн гектарів ярих культур

Українські сільгоспвиробники на контрольованій Україною території станом на 21 квітня 2023 року вже посіяли 1 млн 5 тис. га ярих зернових та зернобобових культур.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що за минулий тиждень всього посіяно 278,4 тис. га зернових та зернобобових культур, у лідерах сільгосптоваровиробники Полтавщини – 83,5 тис. га. Пшениці найбільше засіяно на Дніпропетровщині (29,6 тис. га), кукурудзи – на Сумщині (26,4 тис. га).

Українські аграрії всіма категоріями господарств вже посіяли 1 млн 5 тис. га зернових та зернобобових культур, з яких:

ярої пшениці – 169,1 тис. га;

ярого ячменю – 557,4 тис. га;

гороху – 110,2 тис. га;

вівса – 81,7 тис. га;

кукурудзи – 53,4 тис. га;

гречки – 0,27 тис. га;

проса – 1,7 тис. га.

Крім того, до сівби цукрових буряків приступили аграрії 10-ти областей: Вінниччини, Волині, Житомирщини, Київщини, Львівщини, Полтавщини, Рівненщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Черкащини, посіяно – 54,4 тис. га.

Соняшник сіють аграрії Дніпропетровщини, Івано-Франківщини, Київщини, Миколаївщини, Одещини, Полтавщини, Рівненщини, Сумщини, Тернопільщини, Харківщини, Херсонщини, Хмельниччини, Буковини, Чернігівщини, посіяно – 137,3 тис. га. Найбільше на Сумщині – 34,7 тис. га.

Зазначимо, весняна посівна в Україні набирає обертів. До сівби ярих культур на контрольованій Україною території приступили всі області.

За прогнозами Мінагрополітики, цьогоріч Україна зможе засіяти майже стільки ж площ, що й торік. Це дозволить виростити мінімум удвічі більше, ніж споживають українці, а також зберегти експортний потенціал агросектору на рівні попереднього року – понад $ 20 млрд.

Водночас, як прогнозують у відомстві, аграрії збільшать посівні площі під олійними культурами і частково зменшать під зерновими і кукурудзою.

Міністерство аграрної політики та продовольства України планує до середини травня розчистити щонайменше 30-40% замінованих сільськогосподарських земель Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

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