Аграрії вже зібрали більше половини врожаю

Українські аграрії вже зібрали 67% врожаю, йдеться про 29 млн тонн зернових та зернобобових культур. Збір проведено на площі 7,4 млн тонн.

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Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Зазначається, що пшениці обмолочено 4,7 млн га (100%), при врожайності 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн тонн.

Крім того:

ячменю обмолочено 1,6 млн га (100%), при врожайності 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн тонн;

гороху обмолочено 111,5 тис. га (100%), при врожайності 23,4 ц/га намолочено 261 тис. тонн;

кукурудзи на зерно обмолочено 528 тис. га (12%), при врожайності 50,7 ц/га намолочено 2,7 млн тонн;

гречки обмолочено 104 тис. га (88%), при врожайності 13,6 ц/га намолочено 141 тис. тонн;

проса обмолочено 42 тис. га (93%), при врожайності 23,3 ц/га намолочено 97 тис. тонн.

Також збирання соняшника проведено на площі 3,2 млн га, (68%) намолочено 7 млн тонн насіння при врожайності 21,9 ц/га.

Крім того, сої зібрали з площі 798 тис. га, (52%) та намолотили 1,9 млн тонн при врожайності 23,6 ц/га.

Збирання ріпаку проведено на площі 1,1 млн га, (100%) та намолочено 3,2 млн тонн насіння при врожайності 28,9 ц/га.

А цукрових буряків викопано на площі 89 тис. га, (49%) та зібрано 4,2 млн тонн солодких коренів при врожайності 478 ц/га.

Нагадаємо, в Мінагрополітики запевняють, що цьогоріч буде зібрано близько 67 млн тонн зернових, зернобобових та олійних, що є одним із ТОП-5 найкращих показників за 30 років.