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Агро
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Агрохолдинг Kernel вперше став партнером павільйону України на Кліматичній конференції ООН

Агрохолдинг Kernel вперше став партнером павільйону України на Кліматичній конференції ООН

Агрохолдинг Kernel вперше доєднається до експозиції національного павільйону на 29-й Конференції ООН з питань змін клімату (СОР), що відбудеться з 11 по 22 листопада 2024 року в Баку. Про це повідомляє пресслужба українського виробника.

СОР проходить щорічно і є міжнародною подією рівня перших осіб управління державами, яка збирає країни світу для формування глобальних відповідей на виклики кліматичних змін. Очікується, що захід в столиці Азербайджану відвідають до 100 тисяч лідерів зі 190 країн світу. 

У повідомленні йдеться, що Kernel продемонструє напрацювання українського агробізнесу у напрямку впровадження сталих практик на кожному етапі виробничого ланцюжка – від фармінгу до виробництва кінцевого продукту.

"Підходи компанії включають Data Science та інновації в плануванні точних технологій землеробства, регенеративні операції на полях і низьковуглецеву переробку соняшникового насіння. Поєднуючи досвід українських аграріїв з інноваційними технологіями, Kernel забезпечує найвищу ефективність виробничих процесів, дбаючи про збереження здоров’я ґрунтів та біорізноманіття", – зазначає пресслужба.

Зокрема, на стенді агробізнесу у павільйоні України можна буде оцінити врожайність соняшника, скориставшись додатком Scouting, що є власною розробкою Kernel.

Директор агрохолдингу з комунікацій та взаємодії з урядом Катерина Співакова говорить, що Україна має величезний ресурс для забезпечення не лише глобальної продовольчої безпеки, а й екологічної рівноваги завдяки своїм унікальним агрокліматичним умовам, родючим ґрунтам, а також глибоким знанням у веденні сільського господарства.

"Попри всі виклики воєнного часу, впровадження кліматичних ініціатив в Україні та дотримання бізнесом принципів сталого розвитку залишається однією із важливих складових стабільності сьогодні, включно зі євроінтеграційними процесами, а в майбутньому – визначальним фактором залучення інвестицій у відбудову", – додає вона.

У межах СОР 18 листопада Kernel проведе дискусійні панелі. Вони пройдуть в павільйоні Україні, де будуть обговорюватися:

·       роль агросектору України в глобальній кліматичній повістці;

·       вплив української агроіндустрії на євроінтеграційні процеси;

·       інновації для розвитку низьковуглецевого сільського господарства.

Фото 2 — Агрохолдинг Kernel вперше став партнером павільйону України на Кліматичній конференції ООН
Фото 3 — Агрохолдинг Kernel вперше став партнером павільйону України на Кліматичній конференції ООН
Фото 4 — Агрохолдинг Kernel вперше став партнером павільйону України на Кліматичній конференції ООН

Учасниками дискусій стануть міжнародні та українські експерти, представники уряду та єврокомісії  

"Головна мета нашої присутності в павільйоні України на СОР29 – це продемонструвати ключовим стейкхолдерам на міжнародній кліматичній арені, що український агросектор інновативний, низьковуглецевий та надійний партнер в досягненні глобальних цілей Паризької угоди", – зазначає керівниця напрямку сталого розвитку Kernel Марта Трофімова.

Нагадаємо, Kernel – провідний світовий виробник та експортер соняшникової олії, найбільший в Україні виробник та експортер зернових, а також ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Агрохолдинг займає близько 8% світового експорту соняшникової олії. Свою продукцію Kernel постачає до понад 70 країн.