Агрохолдинг Kernel вперше став партнером павільйону України на Кліматичній конференції ООН

Агрохолдинг Kernel вперше доєднається до експозиції національного павільйону на 29-й Конференції ООН з питань змін клімату (СОР), що відбудеться з 11 по 22 листопада 2024 року в Баку. Про це повідомляє пресслужба українського виробника.

СОР проходить щорічно і є міжнародною подією рівня перших осіб управління державами, яка збирає країни світу для формування глобальних відповідей на виклики кліматичних змін. Очікується, що захід в столиці Азербайджану відвідають до 100 тисяч лідерів зі 190 країн світу.

У повідомленні йдеться, що Kernel продемонструє напрацювання українського агробізнесу у напрямку впровадження сталих практик на кожному етапі виробничого ланцюжка – від фармінгу до виробництва кінцевого продукту.

"Підходи компанії включають Data Science та інновації в плануванні точних технологій землеробства, регенеративні операції на полях і низьковуглецеву переробку соняшникового насіння. Поєднуючи досвід українських аграріїв з інноваційними технологіями, Kernel забезпечує найвищу ефективність виробничих процесів, дбаючи про збереження здоров’я ґрунтів та біорізноманіття", – зазначає пресслужба.

Зокрема, на стенді агробізнесу у павільйоні України можна буде оцінити врожайність соняшника, скориставшись додатком Scouting, що є власною розробкою Kernel.

Директор агрохолдингу з комунікацій та взаємодії з урядом Катерина Співакова говорить, що Україна має величезний ресурс для забезпечення не лише глобальної продовольчої безпеки, а й екологічної рівноваги завдяки своїм унікальним агрокліматичним умовам, родючим ґрунтам, а також глибоким знанням у веденні сільського господарства.

"Попри всі виклики воєнного часу, впровадження кліматичних ініціатив в Україні та дотримання бізнесом принципів сталого розвитку залишається однією із важливих складових стабільності сьогодні, включно зі євроінтеграційними процесами, а в майбутньому – визначальним фактором залучення інвестицій у відбудову", – додає вона.

У межах СОР 18 листопада Kernel проведе дискусійні панелі. Вони пройдуть в павільйоні Україні, де будуть обговорюватися:

· роль агросектору України в глобальній кліматичній повістці;

· вплив української агроіндустрії на євроінтеграційні процеси;

· інновації для розвитку низьковуглецевого сільського господарства.

Учасниками дискусій стануть міжнародні та українські експерти, представники уряду та єврокомісії

"Головна мета нашої присутності в павільйоні України на СОР29 – це продемонструвати ключовим стейкхолдерам на міжнародній кліматичній арені, що український агросектор інновативний, низьковуглецевий та надійний партнер в досягненні глобальних цілей Паризької угоди", – зазначає керівниця напрямку сталого розвитку Kernel Марта Трофімова.

Нагадаємо, Kernel – провідний світовий виробник та експортер соняшникової олії, найбільший в Україні виробник та експортер зернових, а також ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Агрохолдинг займає близько 8% світового експорту соняшникової олії. Свою продукцію Kernel постачає до понад 70 країн.