Частка виробництва присадибного молока впала нижче ніж на 15%

Виробництво молока від присадибного сектору, яке йде на переробку, впало.

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Про це говориться у повідомленні Асоціації виробників молока з посиланням на дані Держстату, передає Agroportal.

Так, за три квартали 2022 року присадибне молоко в структурі надходжень на переробку зайняло лише 14,6%, тоді як частка промислового молока сягнула 85,7%.

При цьому 68,7% склала сировина "екстра" та вищого ґатунків і майже третина (27,9%) — першого ґатунку.

В асоціації привітали рішення відкласти перехід на харчову переробку виключно молока-сировини вищого та "екстра" гатунків, який тепер має відбутися через рік з дня припинення воєнного стану, а перехід виключно на переробку молока гатунку "екстра" - через 2 роки з дня припинення або скасування воєнного стану.

Нагадаємо, що через проблеми з електрикою в Україні можуть зупинитися молокопереробні підприємства.