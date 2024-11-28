Через обвал рубля росіяни залишилися без фруктів та овочів: Єгипет, Туреччина та Іран скасовують контракти

Експортери овочів та фруктів відмовляються від контрактів на постачання своєї продукції до Росії на тлі зростаючих валютних ризиків. Постачальники із країн, які Росія називає "дружніми", скасували низку контрактів на експорт до РФ через обвальне падіння курсу рубля.

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Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Крах російського рубля спричинив паніку в плодоовочевій торгівлі

Зазначається, що ситуація для російських імпортерів взагалі стала критичною, а крах російського рубля спричинив паніку в плодоовочевій торгівлі.

Так, запасів овочів та фруктів у сховищах не так багато, тому що врожай був не дуже добрим, як і якість продукції. Тому на полицях російських магазинів присутні в основному імпортні фрукти та овочі.

Наразі супермаркети змушені терміново переписувати цінники. Однак найбільша проблема зараз у тих мереж, які здійснюють прямий імпорт. Багато хто з них має відстрочки з платежів за поставлену продукцію, тому отриманий виторг, при обміні в долари за новим курсом, може не покривати понесених витрат на імпорт. Ті ж, хто купує продукцію у місцевих імпортерів, також зіткнулися з небажанням останніх відвантажувати фрукти та овочі за раніше узгодженими цінами з тієї ж причини.

"Очевидно, що вже найближчим часом ціни на імпортну продукцію в Росії зростуть у середньому на 15-20%, і лише за умови, що девальвація рубля припиниться. Це також потягне за собою ціни на місцеву продукцію, які зростуть не менш як на 10-15% вже найближчими днями", - прогнозують аналітики.

"Дружні" країни скасовують постачання овочів та фруктів

Як пише The Moscow Times, через зростання валютних ризиків і різку девальвацію рубля Росія зіткнулася зі скасуванням експортних контрактів на фрукти з Єгипту, Туреччини та Ірану. Експортери з цих країн тепер обережніші й вимагають перегляду цін, щоб врахувати валютні ризики.

Окрім того, продавці овочів та фруктів, які взимку в основному завозяться з-за кордону, вже почали притримувати товар, очікуючи, що ціни зростуть.

Зауважимо, з початку серпня рубль знецінився на 25%, розганяючи інфляцію в імпортних товарах. За даними Росстату, на 25 листопада продовольча інфляція в Росії досягла 10,2%, а ціни на базові фрукти та овочі підскочили на десятки відсотків. Так, картопля з початку року подорожчала на 78,4%, капуста – на 30,7%, буряки – на 27%. Помідори в річному вираженні стали дорожчими на 22,5%, огірки – на 40,8%, цибуля – на 17%.

Щоб загальмувати інфляційний сплеск, уряд Росії планує скасувати мита на імпорт овочів та фруктів. Зокрема, пільги можуть торкнутися поставок картоплі, цибулі, моркви, капусти та яблук.

Нагадаємо, російська валюта продовжує стрімко падати. Курс долара на міжнародному валютному ринку Forex виріс на 8,5% та становить 114,5 рубля.

За словами російських аналітиків, рубль слабшає через "велику геополітичну невизначеність" та надмірну ліквідність. Падінню сприяє, зокрема, новий пакет санкцій США проти російського "Газпромбанку", одного з найбільших постачальників валюти в країні.