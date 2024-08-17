Черкаський "Азот" відновив роботу ключових цехів аміаку та карбаміду

Черкаський «Азот», частина азотного бізнесу Group DF, відновив роботу двох ключових цехів: аміаку (А-5) та карбаміду (М-6). Про це повідомила диверсифікована міжнародна група компаній Group DF.

Запуск цехів пов’язаний з завершенням ремонтної кампанії та нарощуванням обсягів виробництва добрив, через сезонне зростання попиту.

Зараз на підприємстві працюють два цехи з виробництва аміаку: А-3 з потужністю 1200 тонн на добу та А-5 з потужністю 1700 тонн на добу, а також два цехи з виробництва карбаміду: М-2 і М-6, кожен з яких має потужність 1000 тонн на добу.

Крім того, продовжують функціонувати цехи з виробництва азотної кислоти та аміачної селітри.

«Відбувся плановий пуск цехів, літня ремонтна кампанія завершена і підприємство повністю готове до осінньої посівної. Ми здатні забезпечити фермерів та агрохолдинги необхідною кількістю добрив. Ми довели свою надійність під час війни, цей сезон не буде винятком. Сподіваємось, що перебої з електроенергією не завадять нам продовжити працювати чітко, виконуючи всі укладені контракти, – зазначив голова правління ПрАТ «АЗОТ» Віталій Скляров.

У компанії додають, що у 2024 році Черкаський «Азот» витратив 164,6 мільйонів гривень на капітальні ремонти обладнання. Всього з початку року інвестиції в капітальні витрати (CAPEX) склали 222 мільйони гривень.