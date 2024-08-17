сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
Сміливі рішення

Сміливі 

рішення
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Бізнес&nbsp;працює

Бізнес 

працює
Категорія
Агро
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Черкаський "Азот" відновив роботу ключових цехів аміаку та карбаміду

Черкаський "Азот" відновив роботу ключових цехів аміаку та карбаміду
Черкаський «Азот». Фото: Group DF

Черкаський «Азот», частина азотного бізнесу Group DF, відновив роботу двох ключових цехів: аміаку (А-5) та карбаміду (М-6). Про це повідомила диверсифікована міжнародна група компаній Group DF.

Запуск цехів пов’язаний з завершенням ремонтної кампанії та нарощуванням обсягів виробництва добрив, через сезонне зростання попиту.

Зараз на підприємстві працюють два цехи з виробництва аміаку: А-3 з потужністю 1200 тонн на добу та А-5 з потужністю 1700 тонн на добу, а також два цехи з виробництва карбаміду: М-2 і М-6, кожен з яких має потужність 1000 тонн на добу.

 Крім того, продовжують функціонувати цехи з виробництва азотної кислоти та аміачної селітри.

«Відбувся плановий пуск цехів, літня ремонтна кампанія завершена і підприємство повністю готове до осінньої посівної. Ми здатні забезпечити фермерів та агрохолдинги необхідною кількістю добрив. Ми довели свою надійність під час війни, цей сезон не буде винятком. Сподіваємось, що перебої з електроенергією не завадять нам продовжити працювати чітко,  виконуючи всі укладені  контракти, – зазначив голова правління ПрАТ «АЗОТ»  Віталій Скляров.

У компанії додають, що у 2024 році Черкаський «Азот» витратив 164,6 мільйонів гривень на капітальні ремонти обладнання. Всього з початку року інвестиції в капітальні витрати (CAPEX) склали 222 мільйони гривень.

Автор:
Катерина Краснодомська