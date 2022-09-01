Ціни на цибулю в Україні продовжують бити рекорди

На сьогоднішній день в Україні спостерігається тенденція підвищення цін на цибулю. Фермери пропонують до продажу цибулю по 20-25 грн/кг.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Підвищення відпускних цін у цьому сегменті виробники пов'язують із збільшенням купівельної активності за умов стрімкого зниження врожайності.

Крім того, поширення різноманітних грибкових захворювань на полях призводить до масової загибелі цибулі у багатьох господарствах південних та центральних регіонів України.

В результаті, на даний момент фермери пропонують до продажу цибулю по 20-25 грн/кг, що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

При цьому подорожчання в сегменті цибулі провокується не тільки активним попитом, але й обмеженою пропозицією якісної продукції.

Так, цього сезону через подорожчання засобів захисту рослин та проблем з логістикою, не всі українські фермери встигли вчасно провести обробку цибульних плантацій.

На сьогоднішній день ціни на цибулю в Україні вже в середньому в 4 рази вищі, ніж наприкінці серпня минулого року. Поки що оптові компанії, які закладають цибулю на зберігання, відмовляються купувати її на таких умовах. У той же час виробники поки не мають наміру поступатися ціною і весь обсяг цибулі високої якості відправляють у сховища.

Зазначимо, білокачанна капуста в Україні вже коштує в середньому у 6 разів дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.