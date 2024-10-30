Ціни на пшеницю в Україні встановлюють нові рекорди

Ціни на пшеницю в Україні продовжують зростати і досягли максимуму за багаторічний період на тлі дефіциту пропозицій та підвищення курсу долара, хоча падіння світових котирувань прискорюється.

Про це повідомляє "АПК-Інформ".

Як зауважують аналітики, недостатньо активне надходження пропозицій пшениці та висока конкуренція між переробними та експортно-орієнтованими компаніями продовжували надавати підтримку цінам.

Натомість борошномели продовжували скаржитись на нестачу пропозицій пшениці, через що були вимушені й надалі підвищувати ціни.

"За багатотоннажні обсяги якісної сировини деякі покупці готові були платити ціни вище ринкових. Також підтримку цінам надавала відповідна динаміка на експортному ринку", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що за минулий тиждень ціни на пшеницю 2 класу зросли на 200-400 грн/т і фіксувалися переважно в межах 9300-10500 грн/т СРТ, ціни на фуражну пшеницю також зросли і знаходились у межах 8300-9400 грн/т СРТ.

Ціни на пшеницю на світових біржах падають

За даними зернової біржі Graintrade, ціни на пшеницю на світових біржах впали на 1,7-1,9%, втративши за тиждень 2,5-3,8%. Натомість в Україні ціни продовжують зростати на тлі дефіциту пропозицій, але незабаром вони можуть знизитися слідом за падіння цін в ЄС, які за тиждень втратили 3,3%.

В Україні минулого тижня закупівельні ціни виросли на продовольчу пшеницю на 1-2 $/т до 210-214 $/т або 9800-10100 грн/т та на фуражну - до 203-205 $/т або 9500-9600 грн/т з доставкою до портів Чорного моря на тлі дефіциту пропозицій та підвищення курсу долара.

На думку аналітиків, зниження цін на європейську пшеницю на 5-10 $/т внаслідок падіння курсу євро відносно долара обмежує зростання цін на пшеницю в Україні.

В Україні низькі запаси пшениці: вистачить до березня-квітня

Зауважимо, станом на початок вересня запаси пшениці в Україні становили 18,7 млн тонн, що значно менше середньорічних показників попередніх сезонів, коли цей показник перевищував 20 млн тонн.

За прогнозами експертів, якщо експорт триватиме на рівні 2 млн тонн на місяць, то пшениці може вистачити до березня-квітня наступного року.

За оперативними даними Державної митної служби, станом на 30 жовтня з початку 2024/25 маркетингового року Україна експортувала 14,140 млн тонн зернових та зернобобових культур, з яких 7,678 млн т пшениці (торік - 4,477 млн т).

Нагадаємо, в Україні вже намолочено 63,7 млн тонн нового врожаю зернових та олійних культур. Пшениці аграрії зібрали 22,3 млн тонн.