Україна нарощує присутність на світовому ринку меду, але основну додану вартість отримують не українські пасічники. Понад 90% експорту припадає на сировину, тоді як виробничі витрати зростають, а закупівельні ціни залишають господарства на межі беззбитковості.

Чому галузь потребує кооперації та державної підтримки і скільки коштуватиме мед у 2027 році, Dilo розповів президент "Спілки пасічників України" Сергій Гриньов.

Ціни на мед в Україні: скільки заробляють пасічники та чому зростає собівартість

На початку серпня закупівельна ціна меду становила близько 85–90 грн/кг. Пасічники очікували її зростання до 125–130 грн/кг. Роздрібні ціни на мед нового врожаю у вересні становили 300–600 грн за літр, зазначив Гриньов.

Ситуацію ускладнює зростання собівартості виробництва. Дорожчають пальне, електроенергія, деревина, обладнання та логістика. Ціна близько $2/кг (близько 90 грн) є для пасічника критичною: господарство працює на межі рентабельності, наголосив експерт.

"Саме про цей парадокс я говорю: Україна входить до світового топ-5 експортерів меду, а конкретний пасічник залишається на межі беззбитковості", - сказав Гриньов.

За його словами, бджільництво є прибутковим там, де є достатній обсяг, власний збут і немає втрат від отруєнь бджіл та складної зимівлі. Для оптового покупця один пасічник - це лише прохач, який хоче швидко продати тонну-дві меду.

Одним із рішень для підвищення рентабельності галузі експерт називає створення об'єднання у неприбуткові кооперативи:

спільні закупівлі вощини й сертифікованих ветпрепаратів;

спільні лабораторні аналізи;

формування промислових партій від 20 тонн.

Експорт українського меду: чому понад 90% продукції продають як сировину

Ще однією системною проблемою українського бджільництва екмперт називає переважання сировинного експорту. За словами Гриньова, понад 90% українського експорту меду йде за кордон знеособленою сировиною у 200-літрових бочках.

"Причинами є відсутність належної державної політики щодо розвитку галузі бджільництва, переробка й фасування потребують інвестицій, яких пасічник не має, а держава, на жаль, десятиліттями не створює таких умов", - розповів експерт

Також, за його словами, відсутнє доступне пільгове кредитування, слабка державна промоція, квоти ЄС стимулюють відвантаження сировини.

Водночас Україна має потенціал стати впізнаваним брендом меду.

Спілка пасічників України ініціювала розробку Національної стратегії збереження та розвитку бджільництва, яку вже офіційно підготовлено колегією Спілки за сприяння ГС " Бджола" та спрямовано на розгляд до Мінагрополітики.

Також триває розробка Національної державної програми, яка передбачає:

грантові програми та пільгове кредитування ліній відкачування, гомогенізації та фасування меду;

гармонізацію українських лабораторних стандартів зі правом ЄС;

протидію фальсифікату;

широке використання географічних зазначень і товарних знаків, що гарантуватимуть якість і безпечність.

"Додаткову додану вартість можуть забезпечити також пилок, перга, прополіс, маточне молочко та крафтові медові напої. Перспективними ринками для фасованого меду у склі є, зокрема, країни Азії", - вважає Гриньов.

Нові вимоги ЄС до експорту меду: що зміниться для українських виробників

З 14 червня 2026 року в Європейському Союзі діють оновлені правила Директиви 2024/1438 ("Сніданкової директиви"). Відповідно до вимог на етикетках сумішей меду обов'язково необхідно зазначити кожну країну походження та точний відсоток її меду. Також посилюються вимоги до контролю автентичності й простежуваність продукції.

На думку Гриньова, нові правила можуть стати для України шансом вийти з тіні дешевої сировини.

Великі експортери до цього готові, дрібні й середні пасіки - поки що не всі. Для адаптації галузі необхідні реєстрація пасік, ветеринарно-санітарний паспорт, належна пасічницька практика (GBP), система НАССР та лабораторні дослідження, пояснив експерт.

Фінансувати адаптацію мають спільно держава (лабораторна інфраструктура, цифрова простежуваність, цільові програми), донорські та міжнародні програми й сама галузь через кооперацію.

"У ЄС на підтримку бджільництва спрямовується €60 млн на рік зі співфінансуванням держав-членів до 70%. Нам потрібен аналогічний механізм, і ми закладаємо його в Національну програму", - розповів президент "Спілки пасічників України".

Якими будуть ціни на мед у 2027 році

Роздрібні ціни нового врожаю у вересні становили 300–600 грн за літр залежно від сорту й регіону.

Цьогорічний урожай приблизно на 10% менший за торішній через посуху та слабку зимівлю бджіл, сказав Гриньов.

На формування цін також впливають обсяги врожаю, експортна кон'юнктура, сорт меду, витрати на логістику та енергоносії. Зокрема, середня експортна ціна зросла з $2,49 за кілограм у 2025 році до $3,49 станом на 31 липня 2026 року, розповів експерт.

"До кінця 2026 року та у 2027 році очікую помірного зростання ціни без різких стрибків: частина пасічників має запаси торішнього меду, а платоспроможний попит обмежений. Найбільше дорожчатимуть дефіцитні сорти, насамперед акацієвий і липовий. Остаточний прогноз залежатиме від експортного попиту та логістики (вартості пального)", - зазначив Гриньов.

За його словами, коливання ціни на акацієвий та липовий мед в Україні можуть становити близько 50 грн.

Генеральний директор компанії Beehive Семен Гагарін, яка є однією з найбільших експортерів меду повідомляв, що українська медова галузь завершує 2026 рік із прогнозованим експортом на рівні 45-55 тис. тонн та валютною виручкою понад $150 млн. Водночас зростання логістичних витрат на 30-50%, обмеження доступу до ринку ЄС та посилення конкуренції з боку Китаю, Аргентини й Індії створюють серйозні виклики для українських експортерів. Якщо ситуація не покращиться, уже з другої половини 2027 року може постати питання економічної доцільності експорту.