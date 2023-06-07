"Доступні кредити 5-7-9": в уряді розповіли скільки кредитів отримали аграрії з початку року

З початку року українським аграріям було надано 35,9 мільярда гривень кредитів на розвиток господарств. За 5 місяців 2023 року понад 5,6 тисяч агропідприємств України отримали 21 мільярд гривень за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9".

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Найбільший обсяг кредитів отримали аграрії з Київської області - 7,5 млрд гривень, Вінницької - 3,89 млрд гривень, Дніпропетровської - 2,86 млрд гривень, Кіровоградської - 2,8 млрд гривень та Одеської - 2,4 млрд гривень.

Проте, якщо мова йде про програму "Доступні кредити 5-7-9", то найбільші суми були виділені підприємствам з таких областей:

Кіровоградська область отримала 2,4 млрд гривень для 823 господарств. Вінницька область отримала 2,2 млрд гривень для 719 господарств. Одеська область отримала 2 млрд гривень для 549 господарств. Київська область отримала 2 млрд гривень для 446 господарств.

Програма "Доступні кредити 5-7-9" спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн.

Нагадаємо, у березні 2023 року Кабмін оптимізував програму державної підтримки "Доступні кредити 5-7-9%".

Уряд продовжив строк, впродовж якого сільськогосподарські товаровиробники можуть отримати фінансову підтримку для посівної кампанії.

У квітні 2023 року "ПриватБанк" відкрив прийом заявок на кредитування посівної і планує 2023 року збільшити фінансування бізнесу. За новими умовами агровиробники зможуть отримати в "ПриватБанку" фінансування на посівну кампанію без додаткової застави для клієнтів мікробізнесу на суму до 5 млн грн, а для клієнтів малого бізнесу - до 7 млн грн.