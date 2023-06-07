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"Доступні кредити 5-7-9": в уряді розповіли скільки кредитів отримали аграрії з початку року
З початку року українським аграріям було надано 35,9 мільярда гривень кредитів на розвиток господарств. За 5 місяців 2023 року понад 5,6 тисяч агропідприємств України отримали 21 мільярд гривень за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9".
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Найбільший обсяг кредитів отримали аграрії з Київської області - 7,5 млрд гривень, Вінницької - 3,89 млрд гривень, Дніпропетровської - 2,86 млрд гривень, Кіровоградської - 2,8 млрд гривень та Одеської - 2,4 млрд гривень.
Проте, якщо мова йде про програму "Доступні кредити 5-7-9", то найбільші суми були виділені підприємствам з таких областей:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- Кіровоградська область отримала 2,4 млрд гривень для 823 господарств.
- Вінницька область отримала 2,2 млрд гривень для 719 господарств.
- Одеська область отримала 2 млрд гривень для 549 господарств.
- Київська область отримала 2 млрд гривень для 446 господарств.
Програма "Доступні кредити 5-7-9" спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн.
Нагадаємо, у березні 2023 року Кабмін оптимізував програму державної підтримки "Доступні кредити 5-7-9%".
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