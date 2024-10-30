Фермери з прифронтових територій зможуть отримати мобільні зерносушарки

Програма USAID "Врожай" у співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України оголосила про початок прийому заявок через Державний аграрний реєстр (ДАР) для надання мобільних зерносушарок фермерам у прифронтових регіонах.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Зазначається, що ця пілотна ініціатива має на меті допомогти фермерам з прифронтових областей зменшити післязбиральні втрати та забезпечити відповідність зерна необхідним стандартам для зберігання та реалізації.

Окрім того, що мобільність зерносушарок дозволяє використовувати їх у місцях, де доступ до стаціонарних сушарок обмежений, при правильному сушінні зерна аграрії ще й зможуть заощадити від 200 грн на тонні та продати його за кращою ціною завдяки зниженню вологості зерна, що покращує його якість та ринкову вартість.

Хто може взяти участь у програмі

Мінагро заохочує подавати заявки фермерів, які обробляють від 100 до 500 га у Харківській, Сумській або Чернігівській областях (окрім тимчасово окупованих територій).

Пріоритет надаватиметься господарствам, які очолюють жінки, люди з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи чи ветерани.

Очікується, що фермери, які будуть обрані для надання зерносушарок, використовуватимуть обладнання як для сушіння власного зерна, так і для надання послуг сусіднім фермерським господарствам.

Зерносушарки будуть надані у тимчасове користування терміном до одного року з можливістю подальшої передачі їх у власність господарств.

Також повідомляється, що програма USAID "Врожай" здійснюватиме візити до попередньо відібраних заявників з метою визначення відповідності критеріям та технічної можливості експлуатації зерносушарки (наявність приміщень та відповідного обладнання: розвантажувального майданчика, ваг), а також здійснюватиме регулярний моніторинг використання зерносушарок (висушеного зерна), а також обсягу послуг, наданих іншим фермерським господарствам.

Як подати заявку на участь у програмі

Фермери, які бажають отримати допомогу, повинні зареєструватися через ДАР, обравши серед доступних програм підтримки ініціативу Програми USAID "Врожай" щодо розподілу зерносушарок у прифронтових областях України.

Реєстрація відкрита з 30 жовтня до 10 листопада 2024 року.

Після аналізу всіх отриманих заявок відібрані учасники програми отримають підтвердження через ДАР.

Аграріїв просять звернути увагу, що подання заявки не гарантує отримання зерносушарок, оскільки кількість обладнання є обмеженою.

Повідомляється, що програма USAID "Врожай" покриє витрати на транспортування сушарок до обраних фермерських господарств та навчання для їх ефективного використання.

USAID підтримує українських агровиробників

USAID у рамках Ініціативи стійкості сільського господарства в Україні (AGRI-Україна) за два роки залучило понад 510 млн доларів від приватного сектору та міжнародних донорів на підтримку українських агровиробників.

Загалом уряд США вклав у цю ініціативу 350 млн доларів. AGRI-Україна, яка була започаткована у липні 2022 року, вже допомогла понад 14 тис. українських аграріїв, що складає 32% зареєстрованих у країні агровиробників, отримати необхідні ресурси, такі як насіння, добрива, засоби захисту рослин, доступ до складських приміщень і фінансових ресурсів.

Це дозволило зібрати врожаї і забезпечити додатковий дохід у понад 90 млн доларів завдяки збільшенню виробництва кукурудзи та соняшника на 430 тис. тонн.

У травні USAID презентувало нову програму USAID Harvest, націлену на інвестування в майбутнє аграрного сектору України у розмірі понад 250 млн доларів.

Фото: ua.depositphotos.com