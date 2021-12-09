ФГИ повторно продал соляные промыслы на Кинбурнском полуострове, но на 1 млн грн дешевле

Фонд государственного имущества на онлайн-аукционе 9 декабря повторно продал единый имущественный комплекс государственного "Геройского опытно-промышленного предприятия" за 44,04 млн грн. Об этом говорится в сообщении фонда.

В торгах участвовало восемь компаний, стартовая цена составляла 6,13 млн грн. Таким образом, в ходе аукциона стоимость лота снова поднялась более чем в 7 раз.

Победителем торгов стало ООО "Грин-Груп". Теперь эта компания должна подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет, после чего процесс приватизации будет считаться завершенным.

Напомним, что изначально данный лот был продан 22 октября частному предприятию "ЛК-Агро", однако в итоге аукцион был признан не состоявшимся.

Соляные промыслы решили выставить на новые торги 1 декабря, урезав стартовую цену вдвое. Однако в день проведения ФГИ решил отменить аукцион, после чего назначил новый на 9 декабря, но уже с прежней стартовой ценой в 6,13 млн грн.

Основным видом деятельности ГП "Геройское опытно-промышленное предприятие" является добыча поваренной пищевой соли, полученной выпариванием из воды Черного моря в открытых осадочных бассейнах.

Предприятие зарегистрировано в селе Геройское (Чулаковская сельская община Скадовского района Херсонской области) на берегу Днепровского лимана. Общая площадь всех его зданий и сооружений составляет 1541,28 квадратных метра.

Производственные мощности предприятия представляют собой гидротехнические сооружения (бассейны, канавы, шлюзы) на цепи озер, заполненных морской водой Ягорлыкского залива Черного моря (расположенного, в свою очередь, с другой стороны Кинбурнского полуострова относительно лимана).