Імпортні огірки подорожчали майже вдвічі

В Україні сповільнилося зростання цін на огірки через збільшення імпорту. Сьогодні імпортні огірки надходять у продаж по 65-75 грн/кг.

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Про це повідомляє EastFruit.

Як зауважують аналітики проекту, останнім часом пропозиція місцевої продукції значно зменшилась, а тривале зростання цін на огірки на українському ринку призвело до суттєвого збільшення імпортних поставок.

Така ситуація викликала зниження вартості вищезгаданого продукту на українському ринку.

Тим часом ціна на місцевий огірок в Україні за тиждень практично не змінилася і, як і раніше, озвучується виробниками в межах 75-80 грн/кг.

При цьому продажі на цей час ведуть поодинокі комбінати, які відвантажують цю продукцію дрібними партіями й лише за укладеними раніше договорами. У вільний продаж огірок з місцевих тепличних комбінатів на сьогодні вже практично не надходить.

Основну пропозицію у сегменті тепличного огірка на сьогодні складає імпортна продукція. При цьому відпускні ціни в даному сегменті дещо нижчі, ніж на місцеву продукцію.

Так, сьогодні імпортні огірки надходять у продаж по 65-75 грн/кг.

Аналітики зауважують, що цього тижня, окрім турецьких та румунських огірків, на українському ринку з’явилися й іспанські.

При цьому, цього сезону українським тепличним комбінатам вдається вести реалізацію огірків у середньому в 1,8 раза дорожче, ніж роком раніше. Імпортні огірки за рік подорожчали в середньому у 1,9 раза.

Зазначимо, цього року на українському ринку буде обмежена пропозиція томатів. У довоєнний час 29% усіх томатів із відкритого ґрунту вирощувалися у Херсонській області, а 19% – у Миколаївській. Інші виробництва поступово розміщувалися територією України. Ці фактори не дозволять ціні бути низькими.