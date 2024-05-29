ЄБРР планує страхувати вантажі на території України

Європейський банк реконструкції та розвитку наразі працює над розробкою проєкту, який дозволить страхувати товари, що перебувають на території України, до того, як вони будуть експортовані на ті території, де діятиме страхування від міжнародних страхових компаній.

Про це повідомила асоційована директорка, старша банкірка Агробізнесу ЄБРР Анна Лебединець під час виступу на Агросаміті України 2024, пише AgroPortal.

За її словами, наразі страхування від воєнних ризиків поширюється на товари і судна, які вже вийшли за межі країни. Тому ЄБРР зосереджується на страхуванні товарів, що зберігаються чи транспортуються територією України, де існує надзвичайно багато ризиків.

"В Україні вже надаються послуги страхування зерна і суден, які вже вийшли з України, є інституції, які надають страхування інвестицій від воєнних ризиків. Ми ж працюємо над страхуванням товарів, які знаходяться на зберіганні чи в дорозі й перебувають на території України, де ризиків надзвичайно багато. Такий вид страхування буде стимулювати торгове фінансування", — зазначила Анна Лебединець.

За її словами, запровадження механізму страхування вантажів на території України очікується до кінця поточного 2024 року.

Ініціатива ЄБРР має на меті захистити товарні потоки і полегшити доступ до фінансових ресурсів для українських підприємств в умовах триваючого військового конфлікту.

Україна вийшла на довоєнні показники

У квітні 2024 року Україна експортувала рекордний обсяг продукції з часу повномасштабного вторгнення Росії - 13,1 млн тонн, перевершивши показники лютого 2022 року.

Торговельний показник на 1,3 млн тонн перевищив показники березня та виявився більшим, ніж в лютому 2022 року, до початку широкомасштабної війни. У грошовому еквіваленті експорт у квітні сягнув $3,3 млрд.

Також Україна наростила експорт тимчасовим морським коридором і вже у лютому було експортовано рекордні 8 млн тонн вантажів.

Попри війну Україна залишається одним з ключових гарантів продовольчої безпеки. З початку роботи українського тимчасового коридору майже 28 млн тонн вантажів отримали 42 країни, з яких 19 млн тонн – це зернові та олійні.

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