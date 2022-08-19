Кабмін скасував дозвіл продаж в Україні продуктів з етикетками без української мови

Кабінет міністрів скасував норму щодо тимчасової можливості реалізації в Україні харчових продуктів, інформація про які викладена мовою, відмінною від державної.

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Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 19 серпня, повідомив у своєму Telegram-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Вказана норма була передбачена на період дії воєнного стану постановою уряду №234 від 9 березня про заходи щодо забезпечення безперебійного постачання імпортованих продуктів і кормів.

При цьому Кабмін встановив, що такі харчові продукти, які були чи будуть імпортовані з 9 березня по 1 грудня, можуть перебувати в обігу в Україні до закінчення мінімального терміну придатності або граничного терміну споживання (дати "вжити до").

Нагадаємо, що вказаною постановою було передбачено такий дозвіл для операторів ринків харчових продуктів, які внаслідок воєнних (бойових) дій не в змозі виконати вимогу закону про надання інформації про імпортовані продукти державною мовою.

При цьому партії таких продуктів все рівно повинні супроводжуватися обов’язковою інформацією на українській, і така інформація має надаватися продавцями на вимогу споживачів.

Водночас щодо долі дозволу на продаж кормів із маркуванням іноземною мовою, введеного з аналогічними умовами, Мельничук нічого не повідомив.

Зазначимо також, постанова №234 дозволяє маркування харчових продуктів і кормів мовою, відмінною від державної, якщо вони ввозяться чи пересилаються Україну як гуманітарна допомога (тобто не підлягають продажу).

Джерело фото: ua.depositphotos.com