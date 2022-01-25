КСУ не смог провести заседание по оценке земельной реформы: названа новая дата

Большая палата Конституционного суда не смогла провести 25 января свое пленарное заседание по рассмотрению конституционности введения рынка земли в Украине.

Как говорится в сообщении суда, произошло это из-за отсутствия кворума. Рассмотрение дела было перенесено на 8 февраля на 10:00.

Речь идет о двух представлениях: поданном группой из 48 депутатов Верховной Рады - о соответствии Конституции закона о внесении изменений в законодательство относительно условий обращения земель сельскохозяйственного назначения, а также поданного 53 нардепами - о конституционности этого закона, а также еще соответствующих положений Земельного кодекса.

Первое из них было инициировано фракцией "Батькивщина" и группой "За будущее", второе - фракцией "Оппозиционная платформа - За жизнь" (его также поддержал ряд других депутатов, в частности из числа инициаторов второго представления из группы "За будущее", включая погибшего впоследствии Антона Полякова).

Напомним, что в ночь с 30 на 31 марта 2020 года Рада приняла закон о запуске рынка земель сельскохозяйственного назначения, который вступил в силу с 1 июля 2021 года. До этого в Украине в течение 20 лет действовал мораторий на продажу земли, неоднократно продлевавшийся.

Вскоре после принятия закона, в апреле 2020 года, упомянутые политсилы попросили КС отменить его, признав неконституционным, однако за полтора года решения по этому вопросу суд так и не вынес.

Стоит также напомнить, что вследствие конфликта КС с Офисом президента председатель суда Александр Тупицкий, а затем и судья Александр Касминин фактически оказались устранены от работы, хотя и продолжают числиться судьями КС, что может влиять на обеспечение кворума на заседаниях суда.