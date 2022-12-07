"Майже 200 кг молочної продукції для кожного українця": в уряді спрогнозували результати роботи галузі за 2022 рік

Міністерство аграрної політики та продовольства фіксує позитивні зрушення в молочній галузі та прогнозує, що за підсумками 2022 року в Україні виготовлять 7,5 млн тонн молочної продукції.

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Про це 7 грудня повідомила пресслужба відомства.

"Відповідно до балансу попиту та пропозиції молока та молочних продуктів у поточному році, прогноз виробництва молока за оптимістичних сценаріїв може складати 7,5 млн тонн. Це дозволить в нинішніх умовах забезпечити кожну особу 199 кг молокопродукції", — йдеться в прогнозі профільного міністерства.

В Мінагрополітики підкреслили, що незважаючи на війну частка поголів’я корів і обсяги виробленого молока у сільськогосподарських підприємствах збереглися. Більше того, вперше за останні роки торговельне сальдо по молочній групі товарів за січень-жовтень 2022 року було позитивним і становило $103,8 млн.

Начальник управління тваринництва та племінної справи Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Олена Дадус зазначила, що уряд наразі робить акцент саме на сімейних фермерських господарствах, оскільки їм найскладніше в теперішніх умовах повноцінно вести свою діяльність.

"Зокрема, йдеться про постанову №739, яка дає можливість отримати фінансову підтримку при створенні переробних потужностей, в тому числі з переробки молока. А також постанова №918, якою затверджено порядок надання бюджетної дотації фермерам на поголів’я корів у розмірі 5300 грн на одну корову. Ми маємо вже понад 37 тис. фермерських господарств, які зареєструвалися на цю програму через державний аграрний реєстр", — резюмувала Дадус.

Як повідомлялося раніше, частка виробництва саме присадибного молока впала нижче ніж на 15%, тоді як частка промислового молока сягнула 85,7%.

В той же час прогнозується, що через проблеми з електрикою в Україні можуть зупинитися молокопереробні підприємства.

Джерело фото: ua.depositphotos.com