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"Майже 200 кг молочної продукції для кожного українця": в уряді спрогнозували результати роботи галузі за 2022 рік
Міністерство аграрної політики та продовольства фіксує позитивні зрушення в молочній галузі та прогнозує, що за підсумками 2022 року в Україні виготовлять 7,5 млн тонн молочної продукції.
Про це 7 грудня повідомила пресслужба відомства.
"Відповідно до балансу попиту та пропозиції молока та молочних продуктів у поточному році, прогноз виробництва молока за оптимістичних сценаріїв може складати 7,5 млн тонн. Це дозволить в нинішніх умовах забезпечити кожну особу 199 кг молокопродукції", — йдеться в прогнозі профільного міністерства.
В Мінагрополітики підкреслили, що незважаючи на війну частка поголів’я корів і обсяги виробленого молока у сільськогосподарських підприємствах збереглися. Більше того, вперше за останні роки торговельне сальдо по молочній групі товарів за січень-жовтень 2022 року було позитивним і становило $103,8 млн.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Начальник управління тваринництва та племінної справи Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Олена Дадус зазначила, що уряд наразі робить акцент саме на сімейних фермерських господарствах, оскільки їм найскладніше в теперішніх умовах повноцінно вести свою діяльність.
"Зокрема, йдеться про постанову №739, яка дає можливість отримати фінансову підтримку при створенні переробних потужностей, в тому числі з переробки молока. А також постанова №918, якою затверджено порядок надання бюджетної дотації фермерам на поголів’я корів у розмірі 5300 грн на одну корову. Ми маємо вже понад 37 тис. фермерських господарств, які зареєструвалися на цю програму через державний аграрний реєстр", — резюмувала Дадус.
Як повідомлялося раніше, частка виробництва саме присадибного молока впала нижче ніж на 15%, тоді як частка промислового молока сягнула 85,7%.
В той же час прогнозується, що через проблеми з електрикою в Україні можуть зупинитися молокопереробні підприємства.
Джерело фото: ua.depositphotos.com