Мінагрополітики за фінансування Японії починає проєкт з розвитку малого садівництва

Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство освіти і науки України та Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA), яке фінансується урядом Японії, розпочинають новий "Проєкт сприяння розвитку малого садівництва: підвищення інклюзивності жінок-фермерів".

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Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Там зазначають, що відповідний тристоронній протокол був підписаний в Мінагрополітики. Підписи, зокрема, поставили заступник міністра аграрної політики та продовольства Маркіян Дмитрасевич, заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній та генеральний директор з питань економічного розвитку Японського агентства з міжнародного співробітництва (JICA) Такао Шимокава.

Що буде зроблено в рамках проєкту

Згідно з повідомленням Мінагро, метою проєкту є впровадження ефективних рішень та методів роботи для покращення виробничих потужностей та розвитку бізнес-навичок фермерів, які займаються садівництвом, особливо жінок-фермерів.

Зазначається, що в рамках проєкту буде розроблена навчальна програма для малих фермерів, які займаються садівництвом. Водночас буде розглянуто можливість надання японської техніки та іншого необхідного обладнання та матеріалів для проведення тренінгів у навчальних закладах.

"Проєкт буде впроваджуватись японськими експертами. Навчання відбуватиметься на базі професійно-технічних навчальних закладів та закладів вищої освіти аграрного спрямування, які підпорядковані МОН", - йдеться в повідомленні відомства.

Початок реалізації проєкту очікується з жовтня 2024 року. Більш детальна інформація про проєкт буде додатково висвітлена на офіційних ресурсах Мінагрополітики та МОН.

Співробітництво Мінагрополітики та JICA

У Мінагро нагадують, що це вже третій спільний проєкт Мінагрополітики та JICA.

Наприкінці 2023 року профільні аграрні інститути, які підпорядковані Мінагрополітики, отримали спеціалізоване обладнання, техніку та іншу допомогу від JICA.

На початку 2024 року Японія передала сучасну техніку для експлуатації меліоративних систем. Ця техніка призначена істотно покращити ефективність виконання ремонтних та доглядових робіт на об’єктах державної меліоративної інфраструктури.

Також раніше повідомлялося, що Миколаїв співпрацюватиме з JICA у напрямку переробки будівельного сміття, яке утворюється внаслідок обстрілів.