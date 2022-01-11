На импортные фрукты и овощи приходится половина продаж в супермаркетах Украины

Несмотря на обилие позиций свежей плодоовощной продукции в украинских супермаркетах, 31% всей выручки обеспечивают всего лишь 3 продуктовые категории, причём преимущественно импортные: бананы, помидоры и мандарины.

Об этом сообщает EastFruit.

Аналитики обращают внимание на то, что супермаркеты отдают предпочтение торговле импортными овощами и фруктами.

Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), отмечает, что для украинских супермаркетов те же бананы или мандарины намного важнее картофеля. Он считает, что причину этого нужно искать в качестве, удобстве, объёмах, стандартизации продукции и системности поставок.

"Сколько бы наши поставщики ни жаловались на кабальные условия супермаркетов, нужно признать, что абсолютное большинство из них часто сами не соблюдают условия контрактов. Наибольшие проблемы у местных поставщиков с двумя вещами: соблюдением и поддержанием стандартов качества продукции и с соблюдением сроков поставки. Также нередко у поставщиков качество тары, да и сама упаковка не соответствуют заявленной. В то же время при работе, например, с импортным бананом никаких сюрпризов не возникает", — отмечает Андрей Ярмак.

Он подчеркивает, что если супермаркет заказал яблоко из Польши или мандарин из Турции, то он знает точно, что продукция будет поставлена в срок, необходимого калибра и в правильной таре.

"Потребители тоже позитивно реагируют на возможность покупать стандартную продукцию, которая соответствует их ожиданиям, и поэтому они возвращаются за ней снова в тот же магазин. Как результат, супермаркет на импортной продукции зарабатывает больше, чем на местной, даже без учёта преимущества в виде прозрачной системы оплаты НДС, ведь многие местные поставщики не являются плательщиками НДС, что делает поставки их товаров в супермаркеты менее выгодными", — говорит Андрей Ярмак.

Из данных о реализации топ-10 овощей и фруктов супермаркетов Украины очевидно, что здесь доминирует импортная продукция.

"Очевидно, что 100% бананов и мандаринов – это импорт. А вот с томатами ситуация более интересная: по весу в объёме продаж супермаркетов преобладают, конечно же, украинские тепличные помидоры, а вот по стоимости выручка от реализации импортных томатов приблизительно равна, а в некоторых случаях и превосходит выручку от реализации украинской продукции, потому что основной импорт приходится на холодный период года, когда цены на них максимально высокие. По нашим оценкам, импортная плодоовощная продукция обеспечивает супермаркетам Украины 50-55% всей выручки. Факт в том, что украинские супермаркеты зарабатывают более высокую маржу на импортной продукции. Мы предполагаем, что при 50-55% выручки от реализации удельный вес импортных овощей и фруктов в прибыли плодоовощного отдела достигает 70-75%, а на местную продукцию приходится 25-30% прибыли. Ведь и потери в импорте значительно ниже, чем при реализации местной продукции", — поясняет Андрей Ярмак.

Однако он считает, что по мере развития экспорта плодоовощной продукции за пределы постсоветских стран украинские поставщики будут становиться более ценными партнёрами и для местных супермаркетов, ведь качество их продукции и бизнес-практики будут повышаться.

Запрет на поставки украинских овощей и фруктов в Россию уже позволил Украине совершить большой рывок в развитии плодоовощного бизнеса, и сохранение подобного положения дел должно продолжать оказывать позитивное влияние на всю отрасль.

Так, после введения Беларусью эмбарго на поставки плодоовощной продукции и других продуктов питания из стран ЕС с 1 января 2022 года, плодоовощной рынок Украины заметно “оживился”. Сразу в нескольких сегментах рынка было отмечено резкое повышение спроса, которое было наиболее существенным на рынке яблока.