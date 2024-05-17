На ринку свинини спостерігається зниження закупівельних цін

У другій половині травня ціни на свиней забійних кондицій продовжили падати. Цього тижня більшість операторів ринку закуповували живець у діапазоні 55—57 грн/кг, хоча іноді зустрічалися як вищі, так і нижчі котирування.

Про це повідомляють аналітики Асоціації "Свинарі України" за результатами щотижневого моніторингу.

Нижчі ціни переважно стосувалися свиней вищих вагових категорій, пропозиція яких впливала на загальну цінову ситуацію.

У західних областях спостерігався трохи вищий рівень цін, тоді як у решті регіонів котирування тяжіли до позначки 55,5 грн/кг. Середньозважена ринкова ціна зупинилася на рівні 55,8 грн/кг, що на 4,5% нижче порівняно з попереднім тижнем.

Зазначається, що очікування м'ясопереробників щодо подальшої динаміки цін різняться. Частина заготівельників прогнозує послаблення цін через надлишкову пропозицію та мляву реалізацію.

Інші ж оператори відзначають помірні обсяги живця високої кондиції і очікують пожвавлення продажів з настанням сприятливих для пікніків погодних умов.

Деякі оператори очікують пожвавлення ринку з настанням сприятливих для пікніків погодних умов.

Україна збільшила імпорт свинини

У квітні імпорт свинини в Україні дещо зріс проти попереднього місяця, проте залишається малопомітним у сукупній ємності ринку.

Притік імпортної свинини у квітні зріс у 3,5 рази проти рекордно низького березневого показника. На фоні тривалого блокування польського кордону, активніше надходження м’ясної сировини забезпечили поставки з Канади, звідки за квітень завезли 233 т сукупною вартістю 586 тис. доларів.

Також варто зазначити, що ринок свинини і продукції свинарства в Україні поступово відновлюється, попри загальну кризу в тваринництві. Поголів'я свиней і споживання свинячого м'яса та жиру зростає, їхній імпорт та ціни скорочуються.

Ріст виробництва сала залишається під питанням - гравці галузі зазначають, що займатися лише цим продуктом невигідно, а в раціоні українців він є додатком до основного продукту, свинини. Більш детально про ринок свинини в Україні читайте в статті Delo.ua.

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