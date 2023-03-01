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Окупанти на Луганщині заборонили фермерам продавати зерно власного врожаю - Генштаб
В Генеральному штабі Збройних сил України заявляють, що російські окупанти блокують продаж зерна фермерами в Луганській області, через що ті зазнають великих збитків. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.
"На тимчасово зайнятих територіях Луганської області у місцевих фермерів масово псується врожай літа-осені 2022 року. Російська окупаційна адміністрація повністю блокує усім місцевим фермерам можливість реалізовувати зерно як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку", - сказано в ньому.
Також, за даними військових, окупаційна влада на неофіційному рівні заборонила усім місцевим пекарням приймати зернові від місцевих фермерів. Зазначається, що тамтешні фермери перебувають "в розпачі від великих втрат" зібраного урожаю.
Стосовно воєнної ситуації в регіоні зазначається, що з боку окупантів відбуваються безуспішні наступальні дії в районі селища Білогорівка (єдиного на правому березі Сіверського Донця, яке раніше було відвойоване українською армією).Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, ворог здійснив артилерійські обстріли в районах сіл Стельмахівка (Коломийчиська громада), Черовонопопівка (Кремінська громада) і Невське (Красноріченська громада).
Зазначимо також, що на підконтрольній Україні території аграрії наразі незадоволені відсутністю досі рішення про продовження програми пільгових кредитів "5-7-9". Як заявила у вівторок Всеукраїнська аграрна рада, це загрожує зривом посівної кампанії.
Джерело фото: ua.depositphotos.com