Ощадбанк прокредитував провідного експортера олії на $27 мільйонів

Державний Ощадбанк уклав низку кредитних угод із групою компаній "Градолія" на загальну суму більше 27 мільйонів доларів. Як ідеться у повідомленні фінустанови, завдяки цьому компанія поповнить обіговий капітал і відновить фінансову стійкість після здійснення капітальних інвестицій у 2023-2024 роках.

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В банку зазначають, що протягом останнього року "Градолія" збільшила обсяг виробленої продукції на 22% і планує лиш нарощувати цю динаміку, при цьому майже вся продукція йде на експорт - у понад 80 країн.

В самій ГК зазначають, що на 2025 рік планують збільшити частку високомаржинальної продукції, олії рафінованої фасованої, в загальному обсязі продажів з 53% до 80%. Інші плани, пов'язані з отриманням кредитів в Ощадбанку, виробник поки не розкриває.

Про "Градолію"

"Градолія" володіє олійно-екстракційним заводом у Кропивницькому, заводом з рафінації та фасування рослинних олій. Окрім нерафінованої та рафінованої олії, група виробляє гранульований шрот і фосфатидний концентрат. На виробництві задіяно понад 300 працівників.

За 2023-2024 роки компанія вдвічі збільшила свої складські потужності зі збереження фасованої олії, встановила дві нові лінії фасування рафінованої олії, побудувала новий силос із місткістю зберігання насіння 24 тисячі кубометрів та забезпечила безперебійну роботу підприємств під час відсутності електропостачання, встановивши систему дизельних генераторів на 4 МВт.

Станом на середину 2024 року група посідала перше місце в Україні (22,4% від загального обсягу) з експорту рафінованої фасованої олії та восьме місце серед експортерів рафінованої олії (4,2% загального обсягу).

Від 2021 року "Градолія" є одним із ліцензованих постачальників для програм ООН. За цей період за Всесвітньою продовольчою програмою група поставила до різних країн продукції більш ніж на 7 мільйонів доларів.