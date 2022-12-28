Перед новорічними святами в Україні дорожчають огірки

Помітне збільшення попиту на тепличні огірки напередодні новорічних свят, а також суттєве скорочення пропозиції цієї продукції стимулюють її подорожчання на українському ринку

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За даними щоденного моніторингу проекту, лише з початку цього тижня відпускні ціни на імпортні огірки на українському ринку зросли в середньому на 10%. Сьогодні продавці готові відвантажувати якісний огірок за 55-65 грн/кг.

Такий ціновий тренд трейдери пов'язують одразу з кількома факторами. Насамперед зростання цін спровоковане подорожчанням огірка в Туреччині, яка на даний момент виступає фактично єдиним постачальником цієї продукції на український ринок.

Більше того, постачання турецького огірка є досить малооб'ємним і нестабільним, що також впливає на ціни.

Зазначимо, що сьогодні огірок в Україні пропонується до продажу фактично за тими ж цінами, що й рік тому. Проте продавці зазначають, що зростання цін вкрай негативно впливає на темпи збуту в даному сегменті.

Роздрібні мережі скоротили обсяги закупівель до мінімуму, посилаючись на вкрай низькі темпи збуту. При цьому покупці все частіше залишаються незадоволеними якістю пропонованого огірка.

Нагадаємо, в Україні почала дешевшати цибуля. Сьогодні українські фермери ведуть продажцього овоча по 20-25 грн/кг, залежно від якості.

Крім того, наразі фермери намагаються не тримати довго картоплю на складах, адже її якість псується через відключення електроенергії. Тому на ринку спостерігається збільшення пропозиції, що призведе до падіння цін на картоплю.