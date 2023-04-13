Перед Великоднем в Україні зросли ціни на імпортні томати: яка вартість

В Україні перед великодніми святами спостерігається стрімке зростання цін на імпортні тепличні томати. За тиждень їх ціна злетіла в 1,5 раза.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Причиною подорожчання томату на українському ринку стала погана погода як в Україні, так і в Туреччині. Так, затяжні дощі на тлі періоду міжсезоння призвели до того, що збір врожаю в турецьких господарствах дещо призупинився, через що виробники підняли ціну на свою продукцію.

Так, наразі оптова ціна на турецький томат в Україні становить 80-110 грн/кг ($2,19-3,01/кг), що в середньому в 1,5 раза дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Аналітики нагадали, що рівно тиждень тому ціни на імпортні тепличні томати в Україні "обвалилися" до 50 грн/кг ($1,37/кг), і продавці не бачили жодних перспектив їхнього підвищення.

Негативний настрій українських імпортерів став головною причиною подорожчання: через останній обвал цін багато постачальників зазнали великих збитків і відмовилися працювати з томатом цього тижня. Зростання цін у господарствах Туреччини, звідки до теперішнього моменту Україна імпортувала основний обсяг томату, стало ще однією причиною відмови імпортерів від поставок. Таким чином, до кінця тижня на ринку України утворився дефіцит імпортного помідора, який і послужив поштовхом до підвищення цін.

Як зазначається, наразі імпортний томат в Україні коштує в середньому в 1,6 раза дорожче, ніж в аналогічний період 2022 року. Однак гравці ринку не виключають, що імпортний томат на українському ринку почне дешевшати вже наступного тижня.

Нагадаємо, перед великодніми святами українські тепличні комбінати в черговий раз підвищують відпускні ціни на огірки.

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