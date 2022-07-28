Перше судно з українським зерном може вийти в море вже 29 липня - заступник генсека ООН

Перше судно з українським зерном може вийти в море з порту Одеської області 29 липня. Про це повідомив заступник генерального секретаря ООН Мартін Гріффітс під час брифінгу у четвер, 28 липня.

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"Ми сподіваємось і плануємо, що перше судно може вирушити найближчими днями. Сподіваюся, що це станеться завтра", – сказав Гріффітс.

Зазначається, що окрім зерна, кораблями з України експортуватимуть і добрива.

Нагадаємо, у зв’язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна, у середу, 27 липня відновили роботу порти "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний". Того ж дня у Стамбулі розпочав роботу координаційний центр по експорту українського зерна.

Завдання СКЦ – забезпечити транспортування та розподіл зерна, що експортується з України. Рух судів відстежуватиметься, а весь процес координуватиметься ООН та іншими сторонами домовленостей.