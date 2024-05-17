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Посівна в Україні виходить на фінішну пряму: найбільше посіяли соняшника та кукурудзи
Станом на 17 травня на контрольованій Україною території вже засіяно 6,3 млн га олійних та 5,1 млн га зернових та зернобобових культур. Це складає більше 90 % від запланованих площ посіву.
Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Зокрема, аграрії вже засіяли зернових та зернобобових:
- кукурудзи – 3 565,6 тис. га;
- ячменю – 781,6 тис. га;
- пшениці – 249 тис. га;
- вівса – 166,7 тис. га;
- гороху – 162,1 тис. га;
- гречки – 48,1 тис. га;
- проса – 43,1 тис. га.
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- Полтавська, де вже посіяно 488,9 тис. га кукурудзи, 6,5 тис. га пшениці, 73 тис. га ячменя, 8,5 тис. га гороху та 2,3 тис. га вівса.
- Вінницька – 292 тис. га кукурудзи, 11,5 тис. га пшениці, 55 тис. га ячменю, 6 тис. га гороху та 1,1 тис. га вівса.
- Кіровоградська – 287,9 тис. га кукурудзи, 8,8 тис. га пшениці, 46,1 тис. га ячменя, 16,5 тис. га гороху та 0,4 тис. га вівса.
- На Київщині – 221 тис. га кукурудзи, 32,3 тис. га пшениці, 44,3 тис. га ячменя, 5,93 тис. га гороху та 6,5 тис. га вівса.
Крім того, аграрії України посіяли 4 605 тис. га соняшнику, 1 640,9 тис. га сої. Цукрових буряків посіяно на площі 250,1 тис. га.
За минулий тиждень найбільше зернових та зернобобових посіяли на Вінниччині – 114 тис. га. Загалом площа посівів за цей період збільшилась на 784,7 тис. га.
Як свідчать дані Мінагрополітики, ярими зерновими та зернобобовими культурами в Україні прогнозується засіяти 5,601 млн га.
У 2024 році врожай буде меншим
За попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2024 році валове виробництво зернових та олійних культур складе близько 74 млн тонн. Це приблизно на 10% менше у порівнянні з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн.
Зауважимо, як розповів очільник Мінагрополітики Микола Сольський, Україна очікує, що посівні площі навесні 2024 року будуть такими ж, як і минулого року, але за найгіршого сценарію вони можуть трохи зменшитися.
При цьому міністр не виключив сценарію за яким деякі поля в країні залишаться незасіяними, оскільки для деяких аграрних компаній вигідніше буде сплатити орендну плату за землю, ніж сіяти культури та ризикувати невигідними результатами через високі витрати.
Нагадаємо, в Українському клубі аграрного бізнесу прогнозують, що за песимістичного сценарію у 2024 році посівні площі під олійні культури можуть скоротитися на 16%, а під зернові на 17%.
Українська зернова асоціація (УЗА) очікує, що у 2024 році урожай зернових та олійних культур в Україні зменшиться до 76,1 млн тонн. Це зумовлено скороченням посівних площ під зерновими культурами через несприятливу цінову кон’юнктуру на світовому ринку та порівняно дорогу логістику експорту.