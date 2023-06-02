Посівна вже вже закінчилася у двох областях

Українські сільгоспвиробники на контрольованій Україною території станом на 2 червня 2023 року вже посіяли понад понад 12 млн га ярих зернових та олійних культур.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що сівба ярих культур підходить до завершення. Зокрема, вона вже закінчилася на Полтавщині та Кіровоградщині.

Станом на перший день літа українські аграрії вже посіяли 5 млн 472 тис. га зернових та зернобобових культур, з яких:

ярої пшениці – 269,5 тис. га;

ярого ячменю – 766,1 тис. га;

гороху – 136,1 тис. га;

вівса – 145,6 тис. га;

кукурудзи – 3 892,5 тис. га;

гречки – 106,1 тис. га;

проса – 46,1 тис. га;

інших зернових та зернобобових – 109,7 тис. га.

За минулий тиждень всього посіяно 193,6 тис. га зернових та зернобобових культур.

Також сівбу цукрових буряків проведено на площі 213,1 тис. га. Що стосується олійних культур, то соняшника посіяно на площі 5 042,8 тис. га, сої – 1 739,3 тис. га.

За прогнозами Мінагрополітики, цьогоріч Україна зможе засіяти майже стільки ж площ, що й торік. Це дозволить виростити мінімум удвічі більше, ніж споживають українці, а також зберегти експортний потенціал агросектору на рівні попереднього року – понад $ 20 млрд.

За попередніми прогнозами, цього року врожай зернових та зернобобових культур становитиме 45 млн тонн, з яких — понад 16,5 млн тонн пшениці.

Такий самий показник щодо врожаю пшениці в Україні у своєму першому агропрогнозі для нового маркетингового сезону 23/24 заклало і Міністерство сільського господарства США.

Там прогнозують, що у 2023 році в порівнянні з попереднім виробництво пшениці зменшиться на 21%, переважно через війну з Росією. На тлі нижчих виробництва, відповідно, очікується і падіння експорту з України.