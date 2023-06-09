Посівну завершили аграрії 12 областей України

Українські сільгоспвиробники на контрольованій Україною території станом на 9 червня вже посіяли 12,8 млн га зернових, зернобобових та олійних культур.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що сівбу ярих культур вже завершили 12 областей України.

"Аграрії Вінниччини, Запоріжжя, Івано-Франківщини, Кіровоградщини, Одещини, Полтавщини, Сумщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Черкащини, Буковини та Чернігівщини завершили сівбу ярих культур", - зауважили в МінАПК.

Там додають, що в Україні вже посіяно 12,8 млн га зернових, зернобобових та олійних культур, зокрема, зернових – 5 млн 605 тис. га, з яких:

ярої пшениці – 271,0 тис. га;

ярого ячменю – 808,6 тис. га;

гороху – 137,2 тис. га;

вівса – 145,6 тис. га;

кукурудзи – 3 999,6 тис. га;

гречки – 116,2 тис. га;

проса – 48,5 тис. га.

Крім того, сівбу соняшника проведено на площі – 5 213,1 тис. га, сої – 1 762,7 тис. га.

Також цукрових буряків посіяно на площі 213,1 тис. га.

За попередніми прогнозами, цього року врожай зернових та зернобобових культур становитиме 45 млн тонн, з яких — понад 16,5 млн тонн пшениці.

Такий самий показник щодо врожаю пшениці в Україні у своєму першому агропрогнозі для нового маркетингового сезону 23/24 заклало і Міністерство сільського господарства США.

Там прогнозують, що у 2023 році в порівнянні з попереднім виробництво пшениці зменшиться на 21%, переважно через війну з Росією. На тлі нижчих виробництва, відповідно, очікується і падіння експорту з України.

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