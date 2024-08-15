Ринок ріпаку відновлюється: після падіння ціни почали зростати

Експортні закупівельні ціни на ріпак після падіння, піднялися на 200-400 грн/т — до 22200-22400 грн/т, або 465-475 $/т.

Про це повідомляють аналітики GrainTrade.

В Україні експортні закупівельні ціни на ріпак з доставкою до портів Чорного моря після падіння в понеділок до рівня 22000 грн/т та нижче виросли на 200-400 грн/т до 22200-22400 грн/т або 465-475 $/т.

Це зростання пов'язане зі зменшенням пропозиції та підвищенням курсу долара на міжбанківському ринку.

"Зростання цін на соняшник, викликане зниженням прогнозів урожаю, буде підтримувати ціни на ріпак в Україні на високому рівні", - вважають аналітики.

Скільки ріпаку імпортувала Україна

Зазначається, що 2024/25 МР (з 1 липня по 11 серпня) ЄС імпортував 0,44 млн т ріпаку, що на 55% перевищує 0,29 млн т сезону 2023/24, але 65% цього обсягу поставлено з Австралії і лише 22% - з України.

Аналітики додають, що у липні Україна експортувала 278 тис т ріпаку, що на 15% перевищило показник липня минулого року, але у серпні суттєво збільшила темпи експорту.

Згідно з оновленими прогнозами USDA, світове виробництво ріпаку в сезоні 2024/25 зросте на 0,9 млн тонн, до 88,8 млн тонн, значною мірою завдяки підвищенню оцінок для Росії. Однак аналітики, попри очікування аграріїв, не знизили прогнозів для ЄС та України.

Станом на 8 серпня в Україні зібрано 99% площ посівів ріпаку, що дало 3,32 млн тонн ріпаку, однак USDA залишив прогноз на рівні 3,7 млн тонн, що на 20% нижче показника минулого сезону.

На європейському ринку ріпак також зазнав впливу. Листопадові ф'ючерси на ріпак на біржі в Парижі зросли на 0,9%, до 457 €/т, після падіння на 2,6% через публікацію звіту. Аналогічно листопадові ф'ючерси на канолу в Вінніпезі виросли на 1,6%, але залишаються під тиском падіння цін на сою.

Нагадаємо, у Мінагрополітики оцінили втрати врожаю через аномальну спеку, яка накрила всю країну в липні. Там зазначили, що в Україні втрати пізніх сільгоспкультур можуть становити 10-15%.

Також додамо, що Українська зернова асоціація погіршила прогноз потенційного врожаю в 2024 році в порівнянні з попереднім прогнозом – на 2,8 млн тонн до 71,8 млн тонн зернових та олійних.

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