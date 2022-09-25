Ринок землі: на Львівщині ціна паю в понад 3 рази перевищує НГО

З моменту відкриття ринку землі на Львівщині продали понад 1200 га паїв. З 1 липня 2021 р. в області уклали правочинів на 3142 га, з яких 1200 га — це площі проданих 917 земельних паїв. За період повномасштабної війни продали 326 паїв на площі 448 га.

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Про це повідомляють у Департаменті агропромислового розвитку Львівської ОВА, пише Аgroportal.ua.

Відзначається, що середня вартість гектара паю на Львівщині становить близько 72,29 тис. грн, що перевищує середню ціну по Україні майже в 1,7 раза та поступається лише Київській області.

Водночас за площею відчужених сільськогосподарських земель область посідає останні місця.

"Треба вкотре наголосити, що якщо власник таки вирішив продати свій пай, то необхідно пам’ятати, що до 1 січня 2030 р. ціна продажу такої ділянки не може бути меншою за нормативну грошову оцінку. Середня НГО ріллі в області становить 21,5 тис. грн. Проте, як ми бачимо, фактична ціна продажу є більшою як в 3,3 раза", — зазначила директорка Департаменту агропромислового розвитку Львівської ОВА Тетяна Гетьман.

Зазначимо, за даними Мінагрополітики, середня ціна за 1 гектар землі для ведення сільгоспвиробництва станом на сьогодні становить 38 211 грн. Найдорожча земля у Київській області.

Раніше повідомлялося, що найдорожчий пай площею 0,94 га, розташований на території Сокільницької громади Львівської області, продано за понад 5 млн грн.

Нагадаємо, що в Україні за рік роботи ринку землі уклали 88 тисяч угод щодо продажу землі на 7 млрд гривень.