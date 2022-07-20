Росіяни у порту Маріуполя намагаються запустити роботу зернового термінала

Російські окупанти готують маріупольський порт посиленими темпами для прийому та перевалки вкраденого українського врожаю. Також вони намагаються запустити роботу зернового термінала.

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Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, у місті знову почалися проблеми з доставкою питної води мешканцям Лівобережного району.

"Щоденні черги по 4-5 годин, кількість великих ємкостей для води скорочено втричі. Ємкості було вивезено в парк Гуров для святкування Дня Металурга на кістках, у підсумку там і залишили. Мешканці віддалених місць Кальміуського району (Волентрівка) залишаються без водопостачання в будь-якому вигляді", - поінформував Андрющенко.

Він додав, що у Маріуполі також повністю зупинний процес ексгумації.

"Тепер, не соромлячись, окупанти прямо кажуть, що ексгумація лише за гроші. Вирішення проблем маріупольців мраzота перетворює на бізнес, а імпровізовані кладовища зростають", - розповів він.

Зокрема, росіяни Намагаються запустити роботу зернового термінала.

"Порт посиленими темпами готують для прийому/перевалки зерна вкраденого врожаю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що Будапешт сприятиме створенню умов для збільшення експорту зерна з України та підтримає підприємницьку зону для переробних заводів на угорсько-українському кордоні.