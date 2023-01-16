Шкода, завдана забрудненням ґрунтів через війну, оцінюється у $18 млрд, - Мінекології

Сума шкоди українському довкіллю від збройної агресії Росії становить понад $46 млрд. Україна вимагатиме компенсації цих збитків від РФ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляють Мінекології.

“Основну частину обрахованих збитків на сьогодні складає забруднення повітря - $27 мільярдів. Лише за десять місяців внаслідок російського вторгнення в повітря потрапило понад 42 мільйони тонн парникових газів. Цей обсяг можна порівняти із річними викидами Болгарії”, - каже Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Основними причинами викидів стали лісові пожежі та атаки окупантів на об’єкти енергетичної інфраструктури. За даними Держекоінспекції, внаслідок російських обстрілів вже згоріло понад 680 тисяч тонн нафти та пального.

Війна завдала шкоди майже третині українських лісів. Повністю вигоріло щонайменше 23,3 тисяч га.

Також шкода, завдана забрудненням ґрунтів, оцінюється у $18 млрд.

Загалом з початку широкомасштабного вторгнення Україна задокументувала майже 2,300 злочинів проти довкілля.

Нагадаємо, що прямі збитки від війни для українських аграріїв сягнули $6,6 млрд.