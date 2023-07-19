ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Агро
Дата публікації

Шмигаль узгодив з головою Єврокомісії експорт агропродукції

Шмигаль узгодив з головою Єврокомісії експорт агропродукції
Фото: Тwitter.com/Denys_Shmyhal

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн експорт української агропродукції.

Про це Шмигаль написав у Twitter.

За його словами, вдалося домовилися про спрощення процедур поставок, розвиток нових пунктів пропуску і логістичних шляхів.

"Продуктивна розмова з Урсулою фон дер Ляєн про сприяння експорту агропродукції. Скоординували підготовку нового фінансового інструменту #UkraineFacility для економічного розвитку та відновлення", - написав він.

В свою чергу, фон дер Ляєн відреагувала на атаку по зерносховищах в Одесі та на вихід РФ із "зернової угоди" і пообіцяла допомогти Україні експортувати зерно.

"Після сьогоднішніх безжальних нападів Росії на Одесу та рішення заблокувати Чорноморську зернову ініціативу, ми працюватимемо разом, щоб підтримати виведення українських агропродовольчих товарів на світові ринки", - написала вона.

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський розповів, що зерно, яке зберігалося у терміналі в порту Чорноморська, який зазнав атаки з боку російської армії у ніч на 19 липня, мало експортуватися до Китаю. Також було вказано, що в порту Чорноморська були знищені 60 тисяч тонн зерна.

Нагадаємо, що наразі функціонування чорноморських портів Одещини заблоковане через припинення "зернової угоди", причому захід до Чорного моря суден, які мали б прямувати до цих портів, російська сторона блокувала ще з 26 червня. Саме тому всі судна, які зайшли до "зернового коридору" за цей час встигли завантажитися і залишити Україну.

Автор:
Тетяна Гойденко