Шмигаль узгодив з головою Єврокомісії експорт агропродукції

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн експорт української агропродукції.

Про це Шмигаль написав у Twitter.

За його словами, вдалося домовилися про спрощення процедур поставок, розвиток нових пунктів пропуску і логістичних шляхів.

"Продуктивна розмова з Урсулою фон дер Ляєн про сприяння експорту агропродукції. Скоординували підготовку нового фінансового інструменту #UkraineFacility для економічного розвитку та відновлення", - написав він.

Продуктивна розмова з @vonderleyen про сприяння експорту 🇺🇦 агропродукції. Домовилися про спрощення процедур, розвиток нових пунктів пропуску і логістичних шляхів. Скоординували підготовку нового фінансового інструменту #UkraineFacility для економічного розвитку та відновлення. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 19, 2023

В свою чергу, фон дер Ляєн відреагувала на атаку по зерносховищах в Одесі та на вихід РФ із "зернової угоди" і пообіцяла допомогти Україні експортувати зерно.

"Після сьогоднішніх безжальних нападів Росії на Одесу та рішення заблокувати Чорноморську зернову ініціативу, ми працюватимемо разом, щоб підтримати виведення українських агропродовольчих товарів на світові ринки", - написала вона.

Good to talk to @Denys_Shmyhal



After today’s ruthless Russian attacks on Odessa and the decision to block the Black Sea Grain Initiative, we will work together to support bringing Ukrainian agrifoods to world markets.



We also took stock of progress on reconstruction. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 19, 2023

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський розповів, що зерно, яке зберігалося у терміналі в порту Чорноморська, який зазнав атаки з боку російської армії у ніч на 19 липня, мало експортуватися до Китаю. Також було вказано, що в порту Чорноморська були знищені 60 тисяч тонн зерна.

Нагадаємо, що наразі функціонування чорноморських портів Одещини заблоковане через припинення "зернової угоди", причому захід до Чорного моря суден, які мали б прямувати до цих портів, російська сторона блокувала ще з 26 червня. Саме тому всі судна, які зайшли до "зернового коридору" за цей час встигли завантажитися і залишити Україну.