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Шмигаль узгодив з головою Єврокомісії експорт агропродукції
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн експорт української агропродукції.
Про це Шмигаль написав у Twitter.
За його словами, вдалося домовилися про спрощення процедур поставок, розвиток нових пунктів пропуску і логістичних шляхів.
"Продуктивна розмова з Урсулою фон дер Ляєн про сприяння експорту агропродукції. Скоординували підготовку нового фінансового інструменту #UkraineFacility для економічного розвитку та відновлення", - написав він.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В свою чергу, фон дер Ляєн відреагувала на атаку по зерносховищах в Одесі та на вихід РФ із "зернової угоди" і пообіцяла допомогти Україні експортувати зерно.
"Після сьогоднішніх безжальних нападів Росії на Одесу та рішення заблокувати Чорноморську зернову ініціативу, ми працюватимемо разом, щоб підтримати виведення українських агропродовольчих товарів на світові ринки", - написала вона.
У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський розповів, що зерно, яке зберігалося у терміналі в порту Чорноморська, який зазнав атаки з боку російської армії у ніч на 19 липня, мало експортуватися до Китаю. Також було вказано, що в порту Чорноморська були знищені 60 тисяч тонн зерна.
Нагадаємо, що наразі функціонування чорноморських портів Одещини заблоковане через припинення "зернової угоди", причому захід до Чорного моря суден, які мали б прямувати до цих портів, російська сторона блокувала ще з 26 червня. Саме тому всі судна, які зайшли до "зернового коридору" за цей час встигли завантажитися і залишити Україну.