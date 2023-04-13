У квітні перевезення зерна у піввагонах значно скоротилися

З початку квітня обсяги перевезення зернових вантажів у піввагонах суттєво скоротилися. Причиною чього може бути офіційне обмеження використання кріплень із зовнішнього боку вагонів.

Про це йшлося під час наради представників Укрзалізниці та аграрного ринку 13 квітня, пише Rail.insider.

За словами директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерія Ткачова, спостерігається тенденція до значного скорочення обсягів перевезення зернових вантажів у піввагонах. Так, у січні було транспортовано майже 250 тис. т зернових. У лютому показник скоротився до 200 тис. т, у березні склав142 тис. т. За 11 днів квітня "Укрзалізниця" перевезла лише 12 тис. т у піввагонах.

Ткачов зазначив, що зниження ціни користування зерновозом УЗ, стимулювало відправників знову повернулися до перевезення у пристосованому до цього рухомому складі.

Він нагадав, що цього місяця в Україні здешевшали перевезення аграрної продукції залізницею і наразі на ринку спостерігається профіцит зерновозів.

В кінці березня стало відомо, що бізнес надалі зможе перевозити зерно в напіввагонах з дотриманням вимог прийнятих ОСЖД (міжнародне об‘єднання залізниць). Компанія запровадила заборону на розміщення та кріплення вантажів у напіввагоні з порушенням вимог СМГС Додаток 3 "Технічні умови розміщення і кріплення вантажів".