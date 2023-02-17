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У Мінінфраструктури повідомили, коли почнуться переговори щодо продовження зернової угоди
Переговори про продовження угоди щодо Чорноморської “зернової ініціативи” розпочнуться через тиждень.
Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков, пише Reuters.
"Переговори про продовження "зернового коридору" розпочнуться за тиждень, і тоді ми зрозуміємо позиції всіх сторін", - зазначив він.
Васьков висловив сподівання, "що здоровий глузд візьме гору", і ініціатива буде продовжена.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він додав, що на Росію чиниться тиск для продовження угоди та з метою покращення роботи "зернового коридору".
"Ми бачимо, що ворог починає висувати нові умови. Ми розуміємо, що буде складно – як це було у листопаді", – сказав Васьков.
Нагадаємо, зернова угода, досягнута за посередництва ООН і Туреччини в липні 2022 року, відкрила Україні шлях до відновлення експорту зерна з чорноморських портів, які були закриті після вторгнення Росії.
У листопаді 2022року у Стамбулі домовилися про продовження роботи "зернового коридору" для експорту українського зерна з чорноморських портів ще на 120 днів.