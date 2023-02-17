У Мінінфраструктури повідомили, коли почнуться переговори щодо продовження зернової угоди

Переговори про продовження угоди щодо Чорноморської “зернової ініціативи” розпочнуться через тиждень.

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Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков, пише Reuters.

"Переговори про продовження "зернового коридору" розпочнуться за тиждень, і тоді ми зрозуміємо позиції всіх сторін", - зазначив він.

Васьков висловив сподівання, "що здоровий глузд візьме гору", і ініціатива буде продовжена.

Він додав, що на Росію чиниться тиск для продовження угоди та з метою покращення роботи "зернового коридору".

"Ми бачимо, що ворог починає висувати нові умови. Ми розуміємо, що буде складно – як це було у листопаді", – сказав Васьков.

Нагадаємо, зернова угода, досягнута за посередництва ООН і Туреччини в липні 2022 року, відкрила Україні шлях до відновлення експорту зерна з чорноморських портів, які були закриті після вторгнення Росії.

У листопаді 2022року у Стамбулі домовилися про продовження роботи "зернового коридору" для експорту українського зерна з чорноморських портів ще на 120 днів.