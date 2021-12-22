Украина рассматривает возможность ограничения экспорта пшеницы в 2022 году — СМИ

В середине января 2022 года власти Украины могут принять решение по ограничению экспорта мукомольной пшеницы, сообщают источники Reuters, которые знакомы с ходом обсуждения этой проблемы.

По данным агентства, в Кабмине обеспокоены тем, что сильный экспорт приведет к росту внутренних цен на высококачественную продовольственную пшеницу, что вызовет подорожание основных продуктов питания в то время, как инфляция в Украине приближается к максимумам 2018 года.

Спрос на украинскую пшеницу поддерживается экспортной пошлиной со стороны конкурирующего поставщика — России, которая также пытается контролировать давление на внутреннем рынке.

"На недавней встрече в министерстве сельского хозяйства официальные лица указали, что ограничения возможны из-за слишком высоких темпов экспорта", - сообщил Reuters один из источников.

Такие действия со стороны Украины, вероятно, приведут к росту цен на зерновые во всем мире.

Фьючерсы на продовольственную пшеницу на парижской бирже Euronext выросли до рекордного уровня в ноябре 2021 года и сейчас на 35% выше прошлогоднего уровня.

"Введение ограничений со стороны России только усложняет ситуацию — их объемы, скорее всего, будут заменены украинским зерном, — сказал один из источников. — Это вызовет рост спроса и цен, что, конечно же, приведет к росту внутренних цен на пшеницу и, как следствие, к росту цен на хлеб".

Министерство сельского хозяйства и аграрии подписывают экспортный меморандум каждый сезон. Сейчас он установлен на уровне 25,3 млн тонн без указания объемов отгрузок фуражной или продовольственной пшеницы.

По словам двух источников, правительство может обновить меморандум и добавить ограничение на экспорт продовольственной пшеницы в 4 миллиона тонн на оставшуюся часть сезона.

"План ограничения экспорта звучит разумно, поскольку в запасах имеется около 4 миллионов тонн продовольственной пшеницы. Это продлится до апреля-мая, тогда, возможно, возникнет угроза продовольственной безопасности", - сказал источник агентства.

Сейчас нет рыночных факторов, которые потребовали бы ограничений, но источники сообщили, что чиновники планируют рассмотреть этот вопрос в середине января 2022 года.

Украинская ассоциация производителей муки заявила в письме правительству в ноябре 2021 года, что любой дефицит продовольственной пшеницы может существенно повлиять на цены на муку и мучные изделия в стране.

"Вероятны какие-то ограничения — все больше и больше говорят, что в Украине нет зерна и не будет хлеба, — сказал другой производитель. — Но это ограничение, скорее всего, коснется только продовольственной пшеницы, поскольку у нас много кормового зерна".

Россия, где инфляция остается близкой к шестилетнему максимуму, объявила на прошлой неделе размер своей экспортной квоты на пшеницу с 15 февраля по 30 июня и заявила, что изменит ее только в качестве гарантии безопасности в случае резкого роста мировых цен.

Напомним, за 30 лет валовой сбор зерна в Украине увеличился в два раза. В 2021 году в Украине собран максимальный в истории страны урожай: зерновых и зернобобовых – более 84 млн тонн.

В 2021 году Украина установила также рекорд по аграрному экспорту — она поставила иностранным покупателям продовольственную продукцию на 24,4 млрд долларов США. Причем этот рекорд Украина обновляет уже четвертый раз подряд.