Украинские виноделы 46 Parallel прославили Украину на нескольких континентах

Более 73 наград, в том числе на международной арене, участие в выставках в Лондоне и Париже, США и Японии, экспорт на несколько континентов, в т.ч. в Нигерию и Канаду, и высокие оценки винного консультанта Королевы Великобритании Дженсис Робинсон.

Такие результаты работы демонстрирует молодая винодельческая компания 46 Parallel Wine Group, которая постоянно прославляет Украину в мире и уже вывела украинские вина в ТОП-27 лучших вин планеты.

За два года существования 46 Parallel Wine Group существенно расширила географию своего присутствия: вина компании сегодня экспортируются в Нигерию, Канаду, Китай, сейчас виноделы ведут переговоры с Польшей и Великобританией.

Винам Grand Admiral и El Capitan делали комплименты более 20 мировых экспертов – от Италии, Аргентины до винного консультанта Королевы Великобритании Дженсис Робинсон! Отдельная гордость – награды на конкурсах в США, Канаде, Лондоне, Берлине и, конечно, в Украине!

46 Parallel Wine Group – украинская семейная винодельческая компания, которая создает вина высокого европейского качества, исключительно из украинского винограда, который выращивается на 46-й параллели в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Компания представлена двумя брендами – 46 Parallel и Apostrophе. Сегодня 46 Parallel Wine Group задает тренд на украинское вино под слоганом Proudly Ukrainian и доказывает, что украинскими винами можно гордиться.

46 Parallel Wine Group совершила настоящий прорыв на украинском рынке вина. За 2 года, которые компания отпраздновала 02.02.2022, она зашла на полки национальных торговых сетей – Varus, Novus, с недавних пор – в сеть АТБ; в лучшие рестораны Украины, Duty Free в аэропортах Киева, Львова, Херсона, Харькова, Одессы. Вина 46 Parallel Wine Group – единственные из украинских, которые представлены на крупнейшем фудмаркете страны STARS в Blockbuster Mall в Киеве.

Особый повод для радости – открытие собственного винного бара-бутика WineHub_Bar в центре столицы на Бессарабской площади. Вина компании представлены на маркетплейсах Rozetka, Кasta, Аllo, а также весь ассортимент можно приобрести в интернет-магазине 46parallel.wine/shop.

46 Parallel Wine Group – два года подряд ассоциативный партнер Ассоциации барменов Украины, а также партнер крупнейшей сети салонов красоты Киева – Backstage.

Компания активна в диджитал-пространстве, развивает свои социальные сети, а выпуски о виноделии и украинском бизнесе на ютюб-канале WinеHub с Анной Горкун просмотрело уже более 1 млн пользователей.

Анна Горкун, СЕО и владелица 46 Parallel Wine Grouр, входящая в ТОP-25 успешных женщин украинского бизнеса 2020 года и ТОП-33 самых успешных SelfMadeWomen Украины по версии Forbes Ukraine, делится:

"Мы привыкли удивлять! И поэтому к своему Дню Рождения - 02.02.2022, презентовали абсолютно новое марочное красное вино GRAND ADMIRAL CABERNET SAUVIGNON–MERLOT–SAPERAVI. Это уникальный купаж, из винограда урожая 2018 года. Гордимся, что новинка уже получила прекрасные отзывы от энологов из Италии. Так Daniele D'Angelo, собственник винного магазина VIVAVINO (Верона), член итальянской ассоциации сомелье, назвал вино SUPER UKRAINIАN BLEND, а это дорогого для нас стоит.

Мы искренне верим, что украинскими винами можно и нужно гордиться. Не зря наш слоган "Proudly Ukrainіan"! Именно поэтому мы стремимся развивать культуру потребления вин и делаем все, чтобы популизировать бренд "украинское вино" на международной арене! У нас достаточно амбициозная цель — сделать наше вино визитной картой Украины на винодельческой карте мира, и очень надеемся, что это совсем скоро станет реальностью!"