Завдяки гуманітарній допомозі від міжнародних партнерів, Україна закупила мішки для тимчасового зберігання зерна на 6 млн тонн. Ситуація із зберігання зерна не є критичною, дефіциту ємностей для зберігання урожаю не передбачається

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Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

За його словами, за вісім місяців війни вдалося досягти непоганих показників експорту. Понад 26 млн тонн агропродукції експортувала Україна з початку повномасштабного вторгнення Росії. Це зернові, зернобобові та олійні культури. З них пшениці – понад 5,5 млн тонн, кукурудзи – понад 10 млн тонн, ріпаку – 2,4 млн тонн, по 2 млн тонн - олії та насіння соняшника.

"Найменше експорту відбулося в перші місяці війни, потім поступово експорт нарощувався. Але за цей період було втрачено потенціал приблизно в 15 млн тонн. Тобто за цей період в мирний час ми могли б експортувати близько 40 млн тонн в цілому", - зазначив Висоцький.

Незважаючи на усі складнощі, аграрії продовжують працювати на своєму фронті. Для їх підтримки запроваджено ряд програм, які дозволяють агровиробникам працювати, як мінімум покриваючи собівартість робіт.

"Це програма доступного кредитування 5-7-9, яка пролонгована ще на рік. Це кредити в гривні, практично під 0%, коли вартість кредиту компенсує держава. Також реалізовується програма з виплати найменшим агровиробникам на га оброблюваної землі. В рамках грантової підтримки вже виплачено 900 млн грн. фермерам, які обробляють до 120 га або утримують до 100 корів. Також запущені гранти на розвиток садівництва та тепличного господарства – 70% коштів покриває держава. Наразі погоджено 50 заявок по садах і 4 – по теплицях. Сумарно на це виділено понад 250 млн грн", - розповів заступник міністра.

Проблема зберігання зерна також вирішується, в тому числі завдяки гуманітарній допомозі від ФАО та інших міжнародних партнерів. Завдяки цій допомозі було закуплено мішки для тимчасового зберігання зерна на 6 млн тонн.

"Зараз ці рукава активно роздаються, 30% аграріїв вже отримали засоби. Ситуація із зберігання зерна не є критичною, дефіциту ємностей для зберігання урожаю не передбачається", - підкреслив Висоцький.

Як повідомили в Мінагрополітики, аграрії з Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької та Чернігівської областей станом на ранок 8 листопада отримали загалом більше 6 000 рукавів. Розподілення рукавів у цих областях триває, а також найближчими днями роздача розпочнеться у решту областей.

Нагадаємо, російські війська знищують не лише цивільну, промислову, а й зернову інфраструктуру. За час повномасштабної війни в Україні кожне шосте зерносховище знищено, що є військовим злочином та злочином проти людяності згідно з міжнародним правом. Через знищені зерносховища українським аграріям доводиться використовувати інші технології для зберігання агрокультури.

За підрахунками експертів, дефіцит потужностей для зберігання зерна в Україні становитиме близько 10-15 млн тонн.

Тому Україна вже скупила на світовому ринку майже всі одноразові зерносховища.