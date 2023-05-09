Українські аграрії отримали ще 14 млн гривень грантової допомоги

Чотири агропідприємства, що займаються садівництвом, ягідництвом та виноградарством, отримали 14 мільйонів гривень у рамках урядової грантової допомоги.

Для того, щоб виконати умови програми і отримати гроші, підприємці повинні найняти 22 постійних та 758 сезонних працівників, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Урядова грантова програма передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Серед її переваг – можливість для кожного бажаючого створити чи розвивати власний бізнес за напрямками "Своя справа", "Свій сад"», "Своя теплиця", "Новий рівень".

З початку дії програми вже виплачено понад 224 млн гривень 71 суб’єкту господарювання.

З початку року вже 52 агропідприємства отримали понад 156 млн гривень грантової допомоги від уряду на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства і тепличного господарства.

Кабмін також затвердив порядок надання грантів учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їхніх сімей. Залежно від кількості найманих працівників ветерани зможуть отримати грантові кошти у сумі від 250 тисяч до 1 мільйона гривень.