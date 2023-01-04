Українські аграрії отримають 15,5 млн доларів від ЄС

Українські аграрії отримають 15,5 млн доларів в рамках проекту, що здійснюється Продовольчою програмою Організації об'єднаних націй та фінансується Європейським союзом. Про це повідомляє Продовольча програма ООН.

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"Проект з бюджетом 15,5 млн дол. США, який фінансується Європейським союзом (ЄС) та здійснюється Продовольчою та сільськогосподарською організацією Об'єднаних Націй (ФАО), покликаний підтримати функціонування, посилення та зміцнення виробничо-збутових ланцюжків аграрного, лісогосподарського та рибогосподарського секторів та їх адаптацію до умов воєнного часу. Бенефіціарами проекту стануть сільські домогосподарства, дрібні фермери та невеликі сільськогосподарські підприємства", - сказано в повідомленні.

У рамках проекту допомогу у формі пайових субсидій для здійснення інвестицій у розвиток сільськогосподарського виробництва та виробничо-збутових ланцюжків, передачі знань та досвіду та надання консультаційної підтримки отримають Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська та окремі райони Чернівецької області.

"ЄС виділив кошти для фінансування здійснюваного ФАО проекту, спрямованого на відновлення передвоєнного рівня функціонування сільськогосподарських виробничо-збутових ланцюжків та їх подальше зміцнення. Це необхідно, щоб негайно та на найближчу перспективу задовольнити потребу місцевого та переміщеного на захід країни населення у продовольстві. Проект критично важливий. для запобігання продовольчій кризі, що загрожує у 2023 році", – повідомив Крістіан Бен Хелл, керівник сільськогосподарського сектору Делегації ЄС в Україні.

Після 24 лютого 2022 року, коли спалахнула війна, рівень продовольчої безпеки в країні почав швидко знижуватися: знищувалися поля, руйнувалися об'єкти сільськогосподарської та загалом цивільної інфраструктури, було порушено функціонування товаропровідних та виробничо-збутових ланцюжків.

Результати нещодавно проведеного ФАО з метою оцінки наслідків війни для аграрного сектору та сільських домогосподарств країнового обстеження, у якому взяли участь 5200 респондентів, свідчать, що війна змусила кожного четвертого виробника скоротити чи припинити виробництво сільськогосподарської продукції. Спочатку підготовку до реалізації проекту, що фінансується ЄС, було розпочато в лютому 2021 року, проте після початку війни роботу було зупинено, оскільки проект потрібно було адаптувати до обставин, що змінилися. У період із березня по травень 2022 року нагальну сільськогосподарську підтримку отримали 6000 сільських домогосподарств. Надана допомога дозволила задовольнити гостру потребу населення у ресурсах для сільськогосподарського виробництва, грошових коштах, насінні овочевих культур та насіннєвої картоплі, що дало змогу продовжити виробництво продовольства для споживання у домогосподарствах.

В умовах війни учасники ринку – численні домогосподарства, сімейні фермерські господарства, індивідуальні виробники, невеликі компанії, оптовики та переробники – зазнають труднощів у доступі до виробничих ресурсів, фінансів та інвестицій, необхідних для продовження та розширення діяльності. Найбільш серйозні проблеми, з якими найближчими місяцями зіткнуться як рослинництво, так і тваринництво, зумовлені низьким прибутком від реалізації виробленої продукції, обмеженістю доступу до добрив, пестицидів, палива, електроенергії та сільськогосподарської техніки.

Нагадаємо, за прогнозом аграріїв, у 2023 році українські сільгоспвиробники засіють зерновими культурами площу, що на 45% поступатиметься показнику довоєнного 2021 року. Валовий збір зменшиться на 60%.