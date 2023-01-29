Українські аграрії в 2023 році збільшать посівні площі під овочами та олійними культурами

В новому маркетинговому році сільгоспвиробники будуть вносити зміну в структуру посівних площ. Так, аграрії збільшать площі під овочами та олійними культурами, в тому числі ріпаком та соєю.

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Про це 29 січня в ефірі телемарафону повідомив народний депутат, член комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

Він уточнив, що серед овочів переважатимуть червоний буряк та цибуля, водночас серед олійних культур — соняшник.

"Це ті культури, які сьогодні краще купує Європа і аграрії можуть на них отримати хоч якийсь мінімальний дохід, а не так, як в минулому році, коли більшість працювали в нуль чи у збиток", — зауважив нардеп.

Наразі українські аграрії не можуть використовувати приблизно 25% посівних площ через бойові дії або тимчасову окупацію територій України.

За попередніми даними структурних підрозділів обласних державних адміністрацій, очікувана посівна площа всіх категорій господарств на підконтрольній території України під урожай 2023 року має скласти 21,8 млн га, що на 6,8 млн га менше від показника 2021 року (28,6 млн га).

Джерело фото: ua.depositphotos.com