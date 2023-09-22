Українські аграрії зібрали вже 37,4 млн тонн нового врожаю

Українські аграрії завершили збирання культур ранньої зернової групи та продовжують обмолот пізніх зернових та технічних культур. Станом на 22 вересня вже намолочено 37,4 млн тонн нового врожаю.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що збір зернових та зернобобових культур проведено на площі 6 841 тис. га при врожайності 43,6 ц/га, намолочено 29 800,1 тис. тонн зерна, з яких:

пшениці обмолочено 4 690 тис. га, (врожайність — 47,3 ц/га), намолочено 22 190 тис. тонн;

ячменю обмолочено 1 504 тис. га (врожайність — 39,0 ц/га), намолочено 5 862 тис. тонн;

гороху обмолочено 154 тис. га (врожайність — 25,7 ц/га), намолочено 396,8 тис. тонн;

кукурудзи обмолочено 40,6 тис. га (врожайність — 44,9 ц/га), намолочено 182,5 тис. тонн;

гречки обмолочено 96,9 тис. га (врожайність — 14,3 ц/га), намолочено 138,2 тис. тонн;

проса обмолочено 58,6 тис. га (врожайність — 21,4 ц/га), намолочено 125,3 тис. тонн;

інших зернових та зернобобових культур обмолочено 297 тис. га, намолочено 905 тис. тонн.

"Найбільше зернових культур намолочено на Одещині – понад 3 млн тонн, зокрема пшениці – 2,3 млн тонн та ячменю – 966,4 тис. тонн. Лідером зі збору гречки є Вінниччина, там намолотили 21,38 тис. тонн крупи, проса найбільше зібрали на Полтавщині – 28,10 тис. тонн", - підкреслили в МінАПК.

У відомстві додають, що збирання олійних культур проведено на площі 2 988 тис. га, намолочено 7 649 тис. тонн, зокрема:

ріпаку обмолочено на площі 1 396 тис. га, (врожайність — 28,7 ц/га), намолочено 4 003 тис. тонн насіння;

соняшнику обмолочено на площі 1 089 тис. га, (врожайність — 21,8 ц/га), намолочено 2 375 тис. тонн насіння;

сої обмолочено на площі 504 тис. га, (врожайність — 25,2 ц/га), намолочено 1 271 тис. тонн.

"Аграрії Полтавщини є лідером зі збору соняшнику (443,6 тис. тонн) та сої (316,2 тис. тонн), Одещина – ріпаку (436,9 тис. тонн)", - наголошують в МінАПК.

Також в Україні триває збір цукрових буряків, їх викопано на площі 32,3 тис. га, накопано 1 460 тис. тонн солодких коренів при врожайності 451,7 ц/га. Лідером зі збору буряку є Львівщина (118,7 тис. тонн).

Нагадаємо, цього року, за прогнозом Міністерства аграрної політики та продовольства України,аграрії зможуть зібрати близько 76,7 млн тонн зернових та 20,3 млн тонн олійних культур.

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