Українські порти взяли під завантаження агропродукцією сім суден

19 серпня українські морські порти ухвалили сім суден для завантаження агропродукції. Про це на Facebook повідомляє адміністрація морських портів.

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Згідно з повідомленням, 19 серпня порт Чорноморськ пришвартував балкери ANDAN TORLAK, FILYOZ і MARANTA, порт Одеса почав завантаження GANOSAYA і KUBROSLI Y, а MOHAMAD Y очікує на свою чергу, як і танкер FOYLE, що стоїть на рейді порту Південний.

Загалом на судна буде завантажено близько 66,5 тис. тонн пшениці, кукурудзи та олії, які попрямують до портів Франції, Судану, Туреччини та Нідерландів.

Нагадаємо, вперше з 24 лютого судно (Razoni) з українським продовольством вийшло із порту Одеси вранці 1 серпня. Спільний координаційний центр 3 серпня перевірив його.

З портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" через "зернові" коридори в Чорному морі Україна планує вивозити щонайменше 3 млн тонн зерна щомісяця. Протягом 2022-2023 маркетингового року аграрний експортний потенціал України перевищить 50 млн т. Більше виторгу аграріям принесе експорт кукурудзи.