Урожай олійних культур в Україні перевершить показники минулого року

У 2024/25 маркетинговому році в Україні очікується зростання урожаю насіння основних видів олійних культур, загальне виробництво яких сягне 22,5 млн тонн, що на 3,8% перевищить показник попереднього сезону у 21,686 млн тонн.

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Про це повідомляє АПК-Інформ.

Як прогнозують експерти асоціація "Укроліяпром", у поточному сезоні очікується зростання виробництва соняшнику та сої, тоді як валовий збір ріпаку може скоротитися.

Зокрема, найбільше збільшення очікується для соєвих бобів – на 7,5%, з 4,743 млн тонн в 2023/24 МР до 5,1 млн тонн.

"Вказане зростання буде зумовлено збільшенням посівної площі на 7,4%, до 1,97 млн га, тоді як врожайність олійної збережеться на рівні попереднього сезону і становитиме 25,9 ц/га", - пояснюють експерти.

Натомість виробництво соняшнику у поточному сезоні очікується на рівні 13 млн тонн проти 12,76 млн тонн у 2023/24 МР (+2%). Врожайність олійної також не зміниться і становитиме 24,5 ц/га, тоді як її посівна площа зросте до 5,3 млн га (+2%).

Щодо ріпаку, то "Укроліяпром" прогнозує його врожай у 4,1 млн тонн, що на 2% поступиться результату сезону-2023/24 (4,184 млн тонн).

"Прогнозоване скорочення виробництва буде зумовлено скороченням площ під олійною на 4,3%, до 1,37 млн га, тоді як урожайність ріпаку збережеться на минулорічному рівні і становитиме 29,2 ц/га", - зауважують експерти.

Нагадаємо, торік Україна зібрала 82,8 млн тонн зернових та олійних. Пшениці зібрано, за офіційними даними, 21,6 млн. тонн, кукурудзи — 31 млн. тонн, ячменю — 5,5 млн. тонн.

Зауважимо, за підсумками весняної посівної на контрольованій Україною території засіяно 7,2 млн га олійних та майже 5,6 млн га зернових та зернобобових культур.

У 2024 році врожай буде меншим

Міністерство аграрної політики переглянуло прогноз урожаю у 2024 році, збільшивши його із 74 до 77 млн тонн. Причина – сприятлива погода.

Українська зернова асоціація (УЗА) трохи знизила оцінку потенційного врожаю зернових та олійних культур у 2024 році у порівнянні з попереднім прогнозом – на 1,5 млн. тонн до 74,6 млн. тонн.

Потенційне зниження врожаю пов'язане із скороченням посівних площ, переважно під зерновими культурами через несприятливу цінову ситуацію на світовому ринку та відносно високу вартість експортної логістики.

УЗА очікує, що експорт зернових та олійних культур у 2024/2025 маркетинговому році складе 43,5 млн тонн проти прогнозованих 53,2 млн тонн у поточному сезоні.

Найбільше скорочення прогнозується для врожаю кукурудзи – до 25,5 млн. тонн, що на 4,1 млн. тонн менше, ніж у 2023 році. Експорт кукурудзи оцінюється в 20,5 млн. тонн проти 26 млн. тонн цьогоріч.

Урожай пшениці у 2024 році УЗА прогнозує на рівні 19,1 млн тонн із потенційним експортом близько 13 млн тонн. Для ячменю очікується 4,6 млн. тонн урожаю та 2 млн. тонн експорту.

Відповідно до прогнозу основних сільськогосподарських культур на 2024/25 маркетинговий рік від Департаменту сільського господарства США (USDA), в Україні очікується скорочення виробництва та експорту пшениці та кукурудзи порівняно з попереднім роком.