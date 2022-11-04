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В Мінагрополітики назвали регіони із найвищою врожайністю зернових
Українські аграрії провели збір зернових та зернобобових культур на площі 8 млн га (72%) при врожайності 40,7 ц/га й намолотили вже 32,6 млн тонн зерна. Найбільше гречки на Житомирщині, ячменю – на Одещині, соняшнику – на Кіровоградщині.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Зазначається, що пшениці обмолочено 4,7 млн га (100%), при врожайності 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн тонн.
Також ячменю обмолочено 1,6 млн га (100%), при врожайності 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн тонн.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, гороху обмолочено 111,5 тис. га (100%), при врожайності 23,4 ц/га намолочено 261 тис. тонн.
Кукурудзи на зерно обмолочено 1,1 млн га (27%), при врожайності 55,4 ц/га намолочено 6,3 млн тонн.
Гречки обмолочено 111 тис. га (95%), при врожайності 13,6 ц/га намолочено 151 тис. тонн.
Проса обмолочено 42,6 тис. га (95%), при врожайності 23,1 ц/га намолочено 98 тис. тонн.
Найбільше гречки намолотили аграрії Житомирщини – 29,6 тис. тонн, а найвища урожайність цієї круп’яної культури на Полтавщині – 19,1 ц/га. Сільгоспвиробники Одещини найбільше намолотили ячменю – 833 тис. тонн.
Крім того, збір соняшника проведено на площі 4,1 млн га, (87%) намолочено 9 млн тонн насіння при врожайності 22 ц/га. Найвищій намолот в аграріїв Кіровоградщини – 1,3 млн тонн.
Сою зібрано на площі 1,3 млн га, (85%) намолочено 3,1 млн тонн при врожайності 23,9 ц/га, найбільше на Хмельниччині – 380 тис. тонн.
Цукрових буряків викопано на площі 131,4 тис. га, (73%) накопано 6,4 млн тонн солодких коренів при врожайності 488 ц/га, найбільше на Вінниччині – 1,9 млн тонн.
Збір ріпаку завершено на площі 1,1 млн га, (100%) намолочено 3,2 млн тонн насіння при врожайності 28,9 ц/га;
Сільгосптоваровиробники Дніпропетровщини, та Одещини намолотили більше 2,7 млн тонн зерна, а Вінниччини, Кіровоградщини, Київщини та Хмельниччини більше 2 млн тонн зерна кожна.
У відомстві повідомили, що найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини – 62,2 ц/га.
Нагадаємо, в Мінагрополітики запевняють, що цьогоріч буде зібрано близько 67 млн тонн зернових, зернобобових та олійних, що є одним із ТОП-5 найкращих показників за 30 років.
Зазначимо, до кінця року в Україні продовжуватиме діяти заборона на експорт гречки. Для внутрішнього споживання українцям потрібно 110 тисяч тонн цієї крупи.