В Мінагрополітики назвали регіони із найвищою врожайністю зернових

Українські аграрії провели збір зернових та зернобобових культур на площі 8 млн га (72%) при врожайності 40,7 ц/га й намолотили вже 32,6 млн тонн зерна. Найбільше гречки на Житомирщині, ячменю – на Одещині, соняшнику – на Кіровоградщині.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що пшениці обмолочено 4,7 млн га (100%), при врожайності 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн тонн.

Також ячменю обмолочено 1,6 млн га (100%), при врожайності 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн тонн.

Крім того, гороху обмолочено 111,5 тис. га (100%), при врожайності 23,4 ц/га намолочено 261 тис. тонн.

Кукурудзи на зерно обмолочено 1,1 млн га (27%), при врожайності 55,4 ц/га намолочено 6,3 млн тонн.

Гречки обмолочено 111 тис. га (95%), при врожайності 13,6 ц/га намолочено 151 тис. тонн.

Проса обмолочено 42,6 тис. га (95%), при врожайності 23,1 ц/га намолочено 98 тис. тонн.

Найбільше гречки намолотили аграрії Житомирщини – 29,6 тис. тонн, а найвища урожайність цієї круп’яної культури на Полтавщині – 19,1 ц/га. Сільгоспвиробники Одещини найбільше намолотили ячменю – 833 тис. тонн.

Крім того, збір соняшника проведено на площі 4,1 млн га, (87%) намолочено 9 млн тонн насіння при врожайності 22 ц/га. Найвищій намолот в аграріїв Кіровоградщини – 1,3 млн тонн.

Сою зібрано на площі 1,3 млн га, (85%) намолочено 3,1 млн тонн при врожайності 23,9 ц/га, найбільше на Хмельниччині – 380 тис. тонн.

Цукрових буряків викопано на площі 131,4 тис. га, (73%) накопано 6,4 млн тонн солодких коренів при врожайності 488 ц/га, найбільше на Вінниччині – 1,9 млн тонн.

Збір ріпаку завершено на площі 1,1 млн га, (100%) намолочено 3,2 млн тонн насіння при врожайності 28,9 ц/га;

Сільгосптоваровиробники Дніпропетровщини, та Одещини намолотили більше 2,7 млн тонн зерна, а Вінниччини, Кіровоградщини, Київщини та Хмельниччини більше 2 млн тонн зерна кожна.

У відомстві повідомили, що найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини – 62,2 ц/га.

Нагадаємо, в Мінагрополітики запевняють, що цьогоріч буде зібрано близько 67 млн тонн зернових, зернобобових та олійних, що є одним із ТОП-5 найкращих показників за 30 років.

Зазначимо, до кінця року в Україні продовжуватиме діяти заборона на експорт гречки. Для внутрішнього споживання українцям потрібно 110 тисяч тонн цієї крупи.